"Nu stiu ce cauta VAR-ul in Spania! Toata lumea crede ca a fost penalty!" Koeman, nervos dupa infrangerea Barcelonei in El Clasico! Ce a declarat

Real Madrid s-a impus in El Clasico, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

Dupa meci, antrenorul Barcelonei a fost extrem de nervos si a criticat arbitrajul din cauza ca, in minutul 84, centralul Jesus Gil Manzano nu a dictat penalty dupa un contact intre Mendy si Braithwaite, iar VAR-ul nu a intervenit.

Ronald Koeman a fost vehement si a spus ca nu intelege de ce exista arbitraj video in Spania. Tehnicianul a declarat si ca fotbalistii sai sunt la randul lor suparati, dar ca echipa va continua sa se lupte pentru titlu.

"Fanii Barcelonei care au vazut meciul ar trebui sa fie furiosi, foarte furiosi din cauza deciziilor de arbitraj. Nu am fost buni in atac sau in defensiva in prima repriza, dar ne-am revenit in partea a doua. A fost penalty clar, a fost penalty clar, totusi, ar trebui sa acceptam si sa ne tinem gura. Penalty-ul a fost atat de clar si VAR nu a intervenit.

Si toata lumea crede ca a fost penalty. Nu stiu ce cauta VAR-ul in Spania. Toata lumea a vazut faza.

Nu sunt singurul suparat. Jucatorii sunt dezamagiti din cauza deciziei arbitrului. Sunt multi jucatori care sunt de cativa ani la Barcelona si nu cred ca li s-a mai intamplat vreodata asa ceva. Sunt optimist ca putem castiga titlul. Trebuie sa aratam ca ne vom lupta. Vom reactiona si vom lupta pana in ultima etapa", a declarat Ronald Koeman, potrivit Movistar.

In urma infrangerii de la Madrid, Barcelona a picat pe locul 3, avand 65 de puncte, cu unul mai putin decat Real si Atletico, care se afla in fruntea clasamentului la egalitate. Echipa lui Diego Simeone are, insa, un meci mai putin, urmand a juca in aceasta seara, de la ora 22:00, pe terenul celor de la Betis Sevilla.