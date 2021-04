"A fost jaf ca intotdeauna!" Scandal intre Koeman si jucatorii absenti ai Realului! De la ce a pornit totul

Real Madrid a invins-o pe Barcelona, 2-1, dupa ce se impusese si in tur, 3-1.

Un meci superb ca intotdeauna, partida dintre Real Madrid si Barcelona a avut episoadele ei de tensiune. Dupa meci, Modric l-a ironizat pe Pique dupa ce au dat noroc si l-a trimis la arbitru pentru a se plange de arbitraj, iar in timpul partidei, Sergio Ramos si Dani Carvajal, doi dintre absentii de marca ai echipei "blanco" s-au contrat dur cu banca Barcelonei si chiar cu antrenorul acestora, Ronald Koeman, anunta Mundo Deportivo.

Faza care a creat cea mai mare controversa a fost produsa in careul Realului, in minutul 83, atunci cand Braithwaite a fost tinut in careu extrem de usor de Ferland Mendy, fundasul stanga al "galacticilor", iar arbitrul a consultat faza la VAR si a ajuns la concluzia ca nu se poate dicta penalty.

Asta a starnit reactii si comentarii de pe banca echipei "blaugrana", care au catalogat decizia ca un "jaf", insa Ramos si Carvajal nu au au fost indiferenti la spusele celor de pe banca Barcelonei si au urmat un schimb de replici in are a fost implicat si Ronald Koeman.