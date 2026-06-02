VIDEO Anghel Iordănescu, uimit după ce FC Voluntari a revenit în Superliga: "Aproape nu mi-a venit să cred"

Anghel Iordănescu, uimit după ce FC Voluntari a revenit în Superliga: &quot;Aproape nu mi-a venit să cred&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Voluntari a promovat în Superliga, după ce a câștigat barajul cu FC Hermannstadt (5-3, la general).

TAGS:
FC HermannstadtAnghel Iordanescufc voluntari
Din articol

După eșecul suferit în meciul tur de la Sibiu, scor 2-3, FC Voluntari s-a impus clar la returul de pe teren propriu, 3-0. Toate golurile ilfovenilor au venit în repriza secundă: Matko Babic, de două ori din penalty, și Ioan Tolea, în prelungiri.

Anghel Iordănescu, după revenirea lui FC Voluntari în Superliga: "Aproape nu mi-a venit să cred"

După două sezoane petrecute în eșalonul secund, FC Voluntari revine astfel în Superliga. Fostul selecționer Anghel Iordănescu, cel care dă numele arenei ilfovene, a fost prezent la meci, iar la final s-a declarat uimit de nivelul ridicat al partidei.

"Cred că a fost un joc foarte bun. Aproape nu mi-a venit să cred că două echipe care luptă pentru Superliga pot să ofere un fotbal spectaculos așa cum s-a văzut în seara asta. Voluntari a făcut o partidă foarte bună, s-a ridicat cu mult peste nivelul Sibiului. Nu numai prin prisma scorului, dar și prin prisma jocului: a dominat, a controlat jocul, a avut posesie și mai multe ocazii de a marca. Felicitări staff-ul tehnic, lui Florin Pîrvu și jucătorilor! E o victorie meritată.

Eu spun că primarul Florentin Pandele și-a dorit mult ca echipa să revină în prima ligă. Probabil acum își face planuri să și confirme în prima ligă", a spus Anghel Iordănescu, după FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0.

Publicitate

Bucuria lui FC Voluntari după promovare

  • Fc voluntari fc hermannstadt baraj superliga superbet 1062026 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florin Pîrvu, cu ochii în lacrimi după promovarea în prima ligă

La finalul meciului, Florin Pîrvu, antrenorul ilfovenilor, și-a lăudat jucătorii pentru meciul pe care l-au făcut și i-a dedicat promovarea în prima ligă soției sale, care nu mai este printre noi. 

„Așa cum am spus la început și ați văzut mai devreme, este victoria lor, au muncit tot sezonul. A fost un sezon greu. Cine crede că în Liga 2 este ușor, se înșală.

Meciul a fost pregătit așa cum l-ați văzut în seara aceasta. Mă bucur de reacția pe care au avut-o jucătorii. Mă bucur că am format un grup bun și foarte bun aici la Voluntari, interpretăm foarte bine ceea ce facem la antrenamente. La ce au făcut în această perioadă își merită locul în prima ligă.

Am văzut că fanii au invadat terenul la final, este foarte bine. Aș face o invitație să vină alături de noi și la meciurile din prima ligă, avem nevoie de sprijinul lor, este foarte important pentru viitorul acestei echipe.

﻿Aș vrea să-i mulțumesc fetiței mele pentru tot suportul ei, să mulțumesc părinților mei, să mulțumesc soției mele, care de acolo de sus m-a ajutat și este alături de mine. Mulțumesc oamenilor de aici din Voluntari care nu m-au lăsat când mi-a fost greu și este.

Acum doi ani am ajuns pe final și am retrogradat cu echipa în Liga 2 și aveam o datorie morală față de această echipă. Mă bucur că am reușit eu să-i aduc în prima ligă”, a spus Florin Pîrvu la finalul meciului care a dus-o pe Voluntari în prima ligă.

Oana Alina, soția antrenorului român Florin Pîrvu (49 de ani), a încetat din viață pe 1 iunie 2024, la vârsta de 47 de ani, în anul în care antrenorul a retrogradat cu FC Voluntari în Liga 2.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cel mai înalt loc de campare de pe Muntele Everest s-a transformat într-o groapă de gunoi. Imaginile care au stârnit revolta
Cel mai înalt loc de campare de pe Muntele Everest s-a transformat într-o groapă de gunoi. Imaginile care au stârnit revolta
ULTIMELE STIRI
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Șoc în Giulești! Alexandru Dobre e de vânzare: două echipe sunt interesate de golgheterul Rapidului

Șoc în Giulești! Alexandru Dobre e de vânzare: două echipe sunt interesate de golgheterul Rapidului

Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”

Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”



Recomandarile redactiei
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
Alte subiecte de interes
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Anghel Iordănescu a spus ce avea de spus despre Mircea Lucescu, iar apoi a plecat de la interviu
Anghel Iordănescu a spus ce avea de spus despre Mircea Lucescu, iar apoi a plecat de la interviu
"Cea mai tristă zi din viața mea!" Cum a primit Anghel Iordănescu vestea că fiul său nu va mai continua pe banca naționalei
"Cea mai tristă zi din viața mea!" Cum a primit Anghel Iordănescu vestea că fiul său nu va mai continua pe banca naționalei
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!