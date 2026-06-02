Eu spun că primarul Florentin Pandele și-a dorit mult ca echipa să revină în prima ligă. Probabil acum își face planuri să și confirme în prima ligă" , a spus Anghel Iordănescu, după FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0.

"Cred că a fost un joc foarte bun. Aproape nu mi-a venit să cred că două echipe care luptă pentru Superliga pot să ofere un fotbal spectaculos așa cum s-a văzut în seara asta. Voluntari a făcut o partidă foarte bună, s-a ridicat cu mult peste nivelul Sibiului. Nu numai prin prisma scorului, dar și prin prisma jocului: a dominat, a controlat jocul, a avut posesie și mai multe ocazii de a marca. Felicitări staff-ul tehnic, lui Florin Pîrvu și jucătorilor! E o victorie meritată.

După două sezoane petrecute în eșalonul secund, FC Voluntari revine astfel în Superliga. Fostul selecționer Anghel Iordănescu, cel care dă numele arenei ilfovene, a fost prezent la meci, iar la final s-a declarat uimit de nivelul ridicat al partidei.

După eșecul suferit în meciul tur de la Sibiu, scor 2-3, FC Voluntari s-a impus clar la returul de pe teren propriu, 3-0. Toate golurile ilfovenilor au venit în repriza secundă: Matko Babic, de două ori din penalty, și Ioan Tolea, în prelungiri.

S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho

A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!

Florin Pîrvu, cu ochii în lacrimi după promovarea în prima ligă

La finalul meciului, Florin Pîrvu, antrenorul ilfovenilor, și-a lăudat jucătorii pentru meciul pe care l-au făcut și i-a dedicat promovarea în prima ligă soției sale, care nu mai este printre noi.

„Așa cum am spus la început și ați văzut mai devreme, este victoria lor, au muncit tot sezonul. A fost un sezon greu. Cine crede că în Liga 2 este ușor, se înșală.

Meciul a fost pregătit așa cum l-ați văzut în seara aceasta. Mă bucur de reacția pe care au avut-o jucătorii. Mă bucur că am format un grup bun și foarte bun aici la Voluntari, interpretăm foarte bine ceea ce facem la antrenamente. La ce au făcut în această perioadă își merită locul în prima ligă.

Am văzut că fanii au invadat terenul la final, este foarte bine. Aș face o invitație să vină alături de noi și la meciurile din prima ligă, avem nevoie de sprijinul lor, este foarte important pentru viitorul acestei echipe.

﻿Aș vrea să-i mulțumesc fetiței mele pentru tot suportul ei, să mulțumesc părinților mei, să mulțumesc soției mele, care de acolo de sus m-a ajutat și este alături de mine. Mulțumesc oamenilor de aici din Voluntari care nu m-au lăsat când mi-a fost greu și este.

Acum doi ani am ajuns pe final și am retrogradat cu echipa în Liga 2 și aveam o datorie morală față de această echipă. Mă bucur că am reușit eu să-i aduc în prima ligă”, a spus Florin Pîrvu la finalul meciului care a dus-o pe Voluntari în prima ligă.

Oana Alina, soția antrenorului român Florin Pîrvu (49 de ani), a încetat din viață pe 1 iunie 2024, la vârsta de 47 de ani, în anul în care antrenorul a retrogradat cu FC Voluntari în Liga 2.