Atenție, Sorana! Reacția care arată problemele de comportament ale rusoaicei Mirra Andreeva

Un sfert de finală de turneu de mare șlem disputat între două jucătoare de 36, respectiv 19 ani nu se întâmplă în fiecare zi.
Dar Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) are și un as în mânecă, atunci când vine vorba despre confruntarea cu Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), care o așteaptă în faza ultimelor opt sportive, pe zgura de la Roland Garros.
Mirra Andreeva, o jucătoare iute la mânie atunci când scorul nu îi zâmbește
Plusul de experiență de care beneficiază Sorana Cîrstea se poate transforma într-un munte de răbdare pe care Mirra Andreeva nu îl poate accesa, la această vârstă.
Elocventă în acest sens a fost reacția rusoaicei din timpul turneului WTA 1000 de la Indian Wells, derulat în primăvara acestui an.
Andreeva a făcut exact ce a reușit Cîrstea la Roland Garros - mai exact, să o învingă pe argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 6-0 -, după care a ratat calificarea în optimile competiției, împiedicându-se în duelul cu Siniakova, încheiat scor 4-6, 7-6 (5), 6-3.
Departe de a fi la prima reacție nervoasă avută pe terenul de tenis, Mirra Andreeva a arătat o parte mai puțin încurajatoare a personalității sale.
Deși lipsa de experiență îi poate scuza parțial intensitatea cu care s-a exprimat necuviincios, rusoaica Mirra Andreeva rămâne un contra-exemplu pentru generația tânără, atunci când vine vorba de sportivitate și o atitudine de fair-play, pe teren.
Mirra Andreeva, cădere nervoasă la Indian Wells
Imediat după ce a fost învinsă de Siniakova, la Indian Wells, Andreeva a aruncat racheta la pământ, s-a grăbit să scape cât mai devreme de salutul cordial practicat în tenis, la fileu, după încheierea meciului, iar, ulterior, a fost filmată înjurând. Este neclar dacă Andreeva a înjurat publicul american sau persoanele din echipa sa.
„Să vă ia dracu' pe toți,” este o formă mai puțin directă de traducere a cuvintelor spuse de Mirra Andreeva, reprobabile, care pot fi deranjante pentru publicul doritor să vadă în sport exemple de urmat, și nu o disperare după performanță cu orice preț, cu atât mai mult cu cât în prim-plan se află o sportivă de perspectivă, care, la optsprezece ani, are patru titluri WTA în palmares, dintre care primul, cucerit tocmai pe zgura de la Iași.
Mirra Andreeva a pierdut nouă din cele 42 de partide oficiale jucate până acum, în 2026. Cori Gauff, Marta Kostyuk (de două ori), Elena Rybakina, Victoria Mboko (de două ori), Katerina Siniakova, Amanda Anisimova și Elina Svitolina sunt jucătoarele care au învins-o pe tânăra sportivă din Federația Rusă, în acest sezon.