Atenție, Sorana! Reacția care arată problemele de comportament ale rusoaicei Mirra Andreeva

Un sfert de finală de turneu de mare șlem disputat între două jucătoare de 36, respectiv 19 ani nu se întâmplă în fiecare zi.

Dar Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) are și un as în mânecă, atunci când vine vorba despre confruntarea cu Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), care o așteaptă în faza ultimelor opt sportive, pe zgura de la Roland Garros.

Mirra Andreeva, o jucătoare iute la mânie atunci când scorul nu îi zâmbește

Plusul de experiență de care beneficiază Sorana Cîrstea se poate transforma într-un munte de răbdare pe care Mirra Andreeva nu îl poate accesa, la această vârstă.

Elocventă în acest sens a fost reacția rusoaicei din timpul turneului WTA 1000 de la Indian Wells, derulat în primăvara acestui an.

Andreeva a făcut exact ce a reușit Cîrstea la Roland Garros - mai exact, să o învingă pe argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 6-0 -, după care a ratat calificarea în optimile competiției, împiedicându-se în duelul cu Siniakova, încheiat scor 4-6, 7-6 (5), 6-3.