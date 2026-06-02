A promovat cu FC Voluntari, dar visează la FCSB: „Țin cu ei de mic!“

În mod normal, nimeni n-ar vrea să lucreze într-un astfel de mediu toxic. În realitate însă, având în vedere că FCSB oferă salarii mari, fiind și cea mai bună „vitrină“ din Superliga noastră, un transfer la această grupare reprezintă „Everestul“ fotbalistic pentru mulți dintre jucătorii din campionatul intern.

La FCSB, regula e clară: Faci Ce Spune Becali. Iar dacă acesta vrea să te facă praf, fie că ești antrenor sau jucător, atunci te lași călcat în picioare. Ceea ce s-a văzut, în mod repetat, în ultimii mulți ani.

Confirmarea acestei realități am primit-o, luni, după FC Voluntari – Hermannstadt (3-0), în returul barajului pentru un loc în prima ligă. La doar câteva minute după ce a promovat cu gruparea ilfoveană, mijlocașul Remus Guțea (19 ani) a mărturisit că această performanță îl bucură pentru că îi dă șansa de a întâlni… FCSB!

„Abia aștept meciurile cu FCSB. Țin cu ei de mic!“, a spus Guțea. Acesta a contribuit la promovarea obținută cu 7 goluri și 3 pase de gol, în sezonul 2025-2026.

Vedeta celor de la FC Voluntari a fost lăudată și de Mihai Stoica.

„Tehnică foarte bună pentru Guțea, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva“, a spus președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor.