Noi probleme pentru Mircea Lucescu in Ucraina! Ii aduce pe Messi si pe Ronaldo la Kiev, dar TOT nu s-a impacat cu suporterii!

Mircea Lucescu a calificat-o pe Dinamo Kiev in grupele Champions League, unde se va duela cu Barcelona, Juventus si Ferencvaros.

In ciuda acestei performante, suporterii dinamovisti nu au facut inca pace cu Mircea Lucescu. Antrenorul roman este in continuare atacat pe paginile de Facebook a fanilor, iar asta si din cauza faptului ca echipa si-a incheiat colaborarea cu atacantul Artem Kravets.

Lucescu este ironizat pe retelele de socializare, fanii glumind si postand fotografii in care tehnicianul se tine cu mainile de cap. In plus, unul dintre grupurile de suporteri s-a fotografiat langa un banner pe care scrie "Lucescu Go Away" ("Lucescu, pleaca").

De remarcat faptul ca numele romanului este scris in culoarea rivalilor de la Sahtior, portocaliu, iar "indemnul" de a pleca este notat cu albastru, culoarea celor de la Dinamo Kiev.

Suporterii au transmis si motivul pentru care continua sa nu il accepte pe Mircea Lucescu, fara a tine cont de faptul ca a calificat echipa in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa.

"El inca nu intelege asta si crede ca victoriile vor schimba atitudinea noastra referitoare la destinul rusinos. O sa-i amintim mereu: onoarea si demnitatea sunt mult mai valoroase decat orice rezultat.

Nu o sa-l acceptam pe Lucescu indiferent de circumstante ori victorii. Ii dorim un singur lucru: sa plece de la Dinamo", au notat fanii dinamovisti.