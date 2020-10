Juventus da LOVITURA in ziua in care se termina perioada de mercato! Cine este fotbalistul care va ajunge langa Ronaldo 

Oficialii "Batranei Doamne" s-au inteles cu reprezentantii Fiorentinei pentru mutarea lui Federico Chiesa.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, fotbalistul in varsta de 22 de ani urmeaza sa faca vizita medicala si apoi sa semneze contractul valabil pana in 2025.

In primii doi ani, atacantul va fi imprumutat la Juventus, echipa din Firenze urmand a incasa in total 10 milioane de euro. Dupa acesti ani, "Batrana Doamna" se obliga sa il cumpere definitiv daca fotbalistul evolueaza in cel putin 60% dintre partide si reuseste macar 10 goluri si 10 pase decisive in perioada imprumutului.

Daca transferul definitiv se va concretiza, Fiorentina va mai incasa 40 de milioane de euro pentru Chiesa.

Federico Chiesa, cotat de site-ul transfermarkt.com la 48 de milioane de euro, a jucat pentru echipa mare a Fiorentinei din 2016, reusind 34 de goluri si 25 de assist-uri.

Today morning Federico Chiesa will sign until June 2025 as new Juventus player [Douglas Costa > Bayern, De Sciglio > OL will be completed too].

Fiorentina are signing José Callejon as a free agent to replace him - also Gerard Deulofeu on the list ???? #Juve #Fiorentina #transfers