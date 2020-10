Lewandowski nu le-a dat nicio sansa! I-a ZDROBIT pe Messi si Ronaldo in lupta pentru trofeul de 'Fotbalistul anului'! Cum arata Top 10 

Robert Lewandowski a cucerit tot ce putea cuceri in sezonul 2019/20.

De la trofeele castigate alaturi de Bayern in Germania si in Europa si pana la premiile individuale adjudecate in cadrul ceremoniei UEFA.

Polonezul in varsta de 32 de ani a fost desemnat 'Atacantul sezonului' si 'Cel mai bun jucator al anului in Europa', pentru cel de-al doilea trofeu zdrobindu-si adversarii.

Lewandowski a acumulat 477 de puncte, mai mult decat toti ceilalti 9 fotbalisti din Top 10, care au adunat intre 25 si 90 de puncte. Pe locul doi s-a clasat Kevin De Bruyne, cu 90 de puncte, iar podiumul a fost completat de Manuel Neuer, cu 66 de puncte.

Messi si Neymar au fost la egalitate, pe locurile 4-5, cu 53 de puncte, iar Ronaldo a adunat doar 25 de puncte, fiind pe a zecea pozitie.

'Fotbalistul anului in Europa' a fost desemnat pe baza voturilor managerilor echipelor care au jucat in grupele Champions League in sezonul 2019/20 si ale unor jurnalisti, reprezentanti ai asociatilor membre UEFA.

Cel mai probabil, cea mai grea misiune a fost a lui Hansi Flick, care nu si-a putut vota niciun jucator de la Bayern, campioana Germaniei avand 5 reprezentanti in Top 10.

In alta ordine de idei, Bayern a avut 4 castigatori la ceremonia UEFA. Pe langa Lewandowski, Manuel Neuer a castigat trofeul pentru 'Goalkeeper-ul sezonului', Joshua Kimmich a fost desemnat 'Fundasului sezonului', iar Hansi Flick a primit premiul pentru 'Antrenorul anului'.