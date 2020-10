Reactia lui Baluta dupa ce a semnat cu Dinamo Kiev! E gata sa se bata cu Messi si Ronaldo in Champions League: "Voi da totul in fiecare minut!"

Tudor Baluta a fost adus de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, unde va evolua sub forma de imprumut pana la finalul sezonului.

Tudor Baluta a fost imprumutat de Brighton in Ucraina, la Dinamo Kiev. La echipa antrenata de Mircea Lucescu, Baluta va avea ocazia sa joace in grupele Champions League, in compania unor echipe ca Barcelona si Juventus si sa incerce sa le blocheze atacurile lui Messi si Ronaldo:

"A fost sezonul trecut (n. r. cel mai greu moment din cariera) si mai ales ultimele 7-8 luni. Am trecut prin momente grele, dar am avut prietenii si familia aproape, am fost mereu hotarat si convins de ceea ce vreau sa fac. Am continuat sa cred si sa muncesc si imi doresc sa ajung din ce in ce mai sus.

Dinamo Kiev este un club imens, un club care se bate la trofee, care joaca in grupele Ligii Campionilor si mai ales, sa lucrez cu domnul Mircea Lucescu va fi foarte benefic pentru mine. E un antrenor important, experimentat si cu siguranta o sa am multe de invatat de la dumnealui.

Suntem in grupa cu Juventus, sa joc in Champions League e un vis al meu, cred ca e visul oricarui fotbalist. Daca o voi face ma voi bucura foarte tare si voi incerca sa dau totul in fiecare minut.

Nu am neaparat un preferat (n. r. intre Messi si Ronaldo). Sunt doi jucatori, cred ca cei mai buni din istoria fotbalului si sa am sansa de a fi cu ei pe teren este extraordinar. M-as bucura sa fiu acolo, sa ajut echipa, sa facem rezultate. Pana la urma conteaza sa obtinem rezultate pe echipa, lasand la o parte ca ii avem in fata pe Messi, Ronaldo, Barcelona, Juventus. Este pana la urma un meci ca oricare altul si echipa va incerca sa scoata tot ce se poate.

Nu am apucat sa vorbesc prea multe cu Mircea Lucescu, insa stim cu totii cine este si cu siguranta imi va oferi multe sfaturi utile pe care le voi tine minte pentru a avea o cariera cat mai buna pe viitor si a ma dezvolta eu personal, atat ca persoana, cat si ca fotbalist.

Este wow, sunt oameni pe care ii vedeam la televizor de cand eram copil si avand sansa sa lucrez cu toti e un lucru care ma bucura tare (n. r. Gheorghe Hagi, Mirel Radoi, Adrian Mutu si Mircea Lucescu) . Stim cu toti ce cariere au avut si ce cariere au acum. Cu siguranta fiecare are ceva de oferit si pot lua ceva util de la ei", a spus Baluta pentru FRF TV.

Tudor Baluta: "Ma bucur ca m-am intors la nationala! Avem foame de rezultate"

Tudor Baluta face parte din lotul lui Adrian Mutu la nationala U21 pentru meciurile Ucraina si Malta. Ambele dueluri vor fi in LIVE VIDEO pe SPORT.RO:

"Ma bucur ca m-am intors la nationala si sunt inapoi cu baietii. Imi doresc sa ajut echipa sa ne indeplinim obiectivul, acela de a ne califica din nou la un Campionat European.

Sunt increzator ca ne putem califica, avem o echipa foarte buna care merita sa fie din nou acolo. Cred ca o putem face chiar de pe primul loc si asta vom incerca.

Mereu mi-am dorit sa joc cu nationala Romaniei la turnee finale, am facut-o deja vara trecuta si sa o fac a doua oara la rand ar fi extraordinar. A fost o experienta extraordinara si imi doresc sa facem o figura cel putin la fel de frumoasa daca ne vom califica din nou.

Mergem in Ucraina cu gandul de a castiga si nimic mai mult. Dorinta este la fel de mare sa facem rezultate bune, sa ne calificam la turnee finale si asta ne dorim cu totii sa facem. Avem foame de rezultate si speram sa ne indeplinim aceste obiective", a spus mijlocasul.

Mesaj pentru tricolori inaintea barajului cu Islanda: "Imi doresc din tot sufletul sa ajunga la Euro!"

"Cu Ianis vorbesc mai mult, nu cred ca mai este nevoie sa vorbesc eu prea mult cu ei. Stiu cu totii ce inseamna acest meci cu Islanda, este o semifinala pentru Campionatul European, o sansa imensa. Cu totii cred ca sunt conectati 100% si sunt gata sa dea totul pentru a indeplini acest obiectiv. Imi doresc din tot sufletul sa ajunga la Campionatul European", a mai spus Baluta.