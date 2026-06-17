Florin Manea a spus totul despre revenirea lui Radu Drăgușin la Juventus: ”Acum plec la Londra!”

În sezonul recent încheiat, Drăgușin a prins puține minute la clubul din Premier League și se vorbește tot mai des despre o revenire a sa în fotbalul italian, unde ar fi așteptat la Juventus, fosta sa echipă.

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, susține că zvonurile apărute în Italia cu privire la un interes al lui Juventus pentru fundașul echipei naționale nu sunt întemeiate, mai ales că nu a fost contactat de directorul sportiv al bianconerilor.

De altfel, agentul a mărturisit că în următoarele zile va fi prezent la Londra, unde va purta discuții cu oficialii clubului Tottenham și cu antrenorul Roberto De Zerbi pentru a discuta despre viitorul lui Radu Drăgușin, care urmează a fi stabilit abia în următoarele săptămâni.

”Acum plec la Londra și o să am o discuție cu De Zerbi și conducerea clubului împreună cu Radu. Cei din Italia scriu într-una, nu am avut nicio discuție cu Juventus. Ottolini nu mă suna dacă era ceva? Eu nu aș pleca din Premier League deocamdată. Să vedem ce vrea și Tottenham.

Radu nu e afectat de discuțiile astea. E în vacanță și nu are de ce. În momentul de față sunt șanse foarte mari să rămână la Tottenham și nu exista nicio ofertă concretă, doar niște discuții. Mai durează, să vedem peste 2-3 săptămâni”, a spus Florin Manea, conform Fanatik.