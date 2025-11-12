Preşedintele FC Barcelona, ​​Joan Laporta, a declarat, miercuri, că „speculaţiile” privind o posibilă revenire a starului Lionel Messi ca jucător nu sunt „realiste”.

Joan Laporta, răspuns tranșant cu privire la revenirea lui Lionel Messi la Barcelona

Într-un interviu acordat Catalunya Radio, Laporta, întrebat despre mesajul enigmatic al lui Messi după vizita sa improvizată pe Camp Nou, a reiterat că doreşte să organizeze un „omagiu” argentinianului, dar că fanii Barcelonei nu ar trebui să spere în zadar la revenirea idolului lor.

„Lucrurile nu s-au terminat aşa cum ne-am fi dorit. Dacă, într-un fel, acest omagiu poate compensa ceea ce nu s-a făcut, cred că ar fi un lucru bun. Dar, cu imensul respect pe care îl am pentru Messi, pentru toţi profesioniştii de la club şi pentru membri, cred că speculaţiile (n.r.- despre o posibilă revenire ca jucător) sunt nerealiste”, a explicat el.

Lionel Messi, declarație misterioasă despre viitorul său

Câştigătorul de opt ori al Balonului de Aur, care a părăsit clubul din copilărie din motive financiare în 2021, înainte de a se alătura grupării Paris Saint-Germain, a declarat duminică pe Instagram că vrea să se „întoarcă” pe Camp Nou, „şi nu doar să-şi ia rămas bun ca jucător”.

De asemenea, el şi-a reiterat dorinţa de a se întoarce să locuiască la Barcelona într-un interviu acordat ziarului Sport, marţi, după vizita sa pe legendarul stadion catalan, care este încă în renovare.

„Nu ştiam că vine, dar Spotify Camp Nou este casa lui. Cred că a fost un gest mic, spontan şi prietenos”, a declarat Laporta.

Preşedintele catalanilor a dat asigurări că Barcelona „lucrează în prezent” pentru a se asigura că Messi „primeşte cel mai mare omagiu din lume” odată ce renovările de la Camp Nou vor fi finalizate, în faţa a „105.000 de spectatori”.

Sursa: News.ro

