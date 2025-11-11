VIDEO Viralul momentului! Filmau un videoclip pentru TikTok, iar Messi a trecut prin spatele lor. Cum au reacționat

Viralul momentului! Filmau un videoclip pentru TikTok, iar Messi a trecut prin spatele lor. Cum au reacționat Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un cuplu s-a viralizat instant pe rețelele de socializare.

TAGS:
Leo Messiviral leo messi
Din articol

Doi tineri au vrut să filmeze un videoclip pentru TikTok în Barcelona, dar au avut parte de o surpriză pe cinste. Aflați pe străzi, la miezul nopții, cei doi au rămas blocați când au observat că prin spatele lor trece chiar Leo Messi.

Fără să iasă prea mult în evidență, dar însoțit de unul dintre bodyguarzii săi, Leo Messi s-a plimbat liniștit pe străzile orașului în care a scris istorie.

Un cuplu s-a viralizat instant! Messi a trecut prin spatele lor

Recent, argentinianul s-a pozat pe noul stadion Camp Nou, recent deschis pentru un antrenament cu public. Tot în miez de noapte a vizitat stadionul, fără a atrage prea multe priviri. Vizita sa nici nu a fost planificată, așa cum au reușit să afle jurnaliștii spanioli.

”Aseară m-am întors într-un loc care îmi lipsește din suflet. Un loc unde am fost nespus de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume.

Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas-bun ca jucător, așa cum nu am avut niciodată ocazia...”, a transmis Messi, alături de fotografiile postate de pe Camp Nou.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Un rom&acirc;n a murit &icirc;ntr-un accident &icirc;n SUA, &icirc;ncerc&acirc;nd să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
ARTICOLE PE SUBIECT
Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: &bdquo;Nu poți&rdquo;
Costel Pantilimon a identificat marea greșeală a lui Mirel Rădoi: „Nu poți”
ULTIMELE STIRI
E gata: Radu Drăgușin revine! Englezii au aflat planul antrenorului lui Tottenham
E gata: Radu Drăgușin revine! Englezii au aflat planul antrenorului lui Tottenham
Vin amenzile la FCSB: &bdquo;Vor fi unice &icirc;n Rom&acirc;nia!&ldquo;
Vin amenzile la FCSB: „Vor fi unice în România!“
Zinedine Zidane revine: &rdquo;Urmează să fiu din nou antrenor&rdquo;
Zinedine Zidane revine: ”Urmează să fiu din nou antrenor”
Speranța Rom&acirc;niei &icirc;n tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri &icirc;n clasamentul WTA
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Mihai Stoica, &icirc;ngrozit de transformarea jucătorului de la FCSB: &bdquo;Un inconștient!&ldquo;
Mihai Stoica, îngrozit de transformarea jucătorului de la FCSB: „Un inconștient!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

&rdquo;Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB!&rdquo;. Reacția lui Gigi Becali

”Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB!”. Reacția lui Gigi Becali

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”



Recomandarile redactiei
E gata: Radu Drăgușin revine! Englezii au aflat planul antrenorului lui Tottenham
E gata: Radu Drăgușin revine! Englezii au aflat planul antrenorului lui Tottenham
Vin amenzile la FCSB: &bdquo;Vor fi unice &icirc;n Rom&acirc;nia!&ldquo;
Vin amenzile la FCSB: „Vor fi unice în România!“
Zinedine Zidane revine: &rdquo;Urmează să fiu din nou antrenor&rdquo;
Zinedine Zidane revine: ”Urmează să fiu din nou antrenor”
S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB
S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB
Mihai Stoica, &icirc;ngrozit de transformarea jucătorului de la FCSB: &bdquo;Un inconștient!&ldquo;
Mihai Stoica, îngrozit de transformarea jucătorului de la FCSB: „Un inconștient!“
Alte subiecte de interes
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca &icirc;n meciul cu Peru
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!