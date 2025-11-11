VIDEO Viralul momentului! Filmau un videoclip pentru TikTok, iar Messi a trecut prin spatele lor. Cum au reacționat
Un cuplu s-a viralizat instant pe rețelele de socializare.
Doi tineri au vrut să filmeze un videoclip pentru TikTok în Barcelona, dar au avut parte de o surpriză pe cinste. Aflați pe străzi, la miezul nopții, cei doi au rămas blocați când au observat că prin spatele lor trece chiar Leo Messi.
Fără să iasă prea mult în evidență, dar însoțit de unul dintre bodyguarzii săi, Leo Messi s-a plimbat liniștit pe străzile orașului în care a scris istorie.
Recent, argentinianul s-a pozat pe noul stadion Camp Nou, recent deschis pentru un antrenament cu public. Tot în miez de noapte a vizitat stadionul, fără a atrage prea multe priviri. Vizita sa nici nu a fost planificată, așa cum au reușit să afle jurnaliștii spanioli.
”Aseară m-am întors într-un loc care îmi lipsește din suflet. Un loc unde am fost nespus de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume.
Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas-bun ca jucător, așa cum nu am avut niciodată ocazia...”, a transmis Messi, alături de fotografiile postate de pe Camp Nou.
