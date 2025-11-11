Fără să iasă prea mult în evidență, dar însoțit de unul dintre bodyguarzii săi, Leo Messi s-a plimbat liniștit pe străzile orașului în care a scris istorie.

Doi tineri au vrut să filmeze un videoclip pentru TikTok în Barcelona, dar au avut parte de o surpriză pe cinste. Aflați pe străzi, la miezul nopții, cei doi au rămas blocați când au observat că prin spatele lor trece chiar Leo Messi.

Un cuplu s-a viralizat instant! Messi a trecut prin spatele lor



Recent, argentinianul s-a pozat pe noul stadion Camp Nou, recent deschis pentru un antrenament cu public. Tot în miez de noapte a vizitat stadionul, fără a atrage prea multe priviri. Vizita sa nici nu a fost planificată, așa cum au reușit să afle jurnaliștii spanioli.



”Aseară m-am întors într-un loc care îmi lipsește din suflet. Un loc unde am fost nespus de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume.



Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas-bun ca jucător, așa cum nu am avut niciodată ocazia...”, a transmis Messi, alături de fotografiile postate de pe Camp Nou.

