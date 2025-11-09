Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie

Starul argentinian a dus-o pe Inter Miami în semifinalele Conferinței de Est din MLS, după victoria categorică, 4-0, în fața celor de la Nashville.



În acest meci, Messi a marcat două goluri și a oferit două pase decisive pentru Tadeo Allende. Seria de trei meciuri din playoff a încheiat-o cu cinci goluri și trei assist-uri, fiind implicat în toate golurile echipei sale.



Lionel Messi a devenit cel mai prolific pasator din istorie



Momentul de referință a venit în repriza secundă, când pasa decisivă pentru Allende l-a transformat pe Messi în primul fotbalist din istorie care atinge borna de 400 de pase decisive în carieră.

