Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie

Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului. 

TAGS:
Lionel MessiMLSBarcelona
Din articol

Starul argentinian a dus-o pe Inter Miami în semifinalele Conferinței de Est din MLS, după victoria categorică, 4-0, în fața celor de la Nashville. 

În acest meci, Messi a marcat două goluri și a oferit două pase decisive pentru Tadeo Allende. Seria de trei meciuri din playoff a încheiat-o cu cinci goluri și trei assist-uri, fiind implicat în toate golurile echipei sale.

Lionel Messi a devenit cel mai prolific pasator din istorie

Momentul de referință a venit în repriza secundă, când pasa decisivă pentru Allende l-a transformat pe Messi în primul fotbalist din istorie care atinge borna de 400 de pase decisive în carieră.

Messi a ajuns la acest record după aproape 20 de ani în fotbalul de top, perioadă în care a strălucit la Barcelona, PSG și Inter Miami, echipe pentru care a înscris 894 de goluri.

Inter Miami se pregătește acum de semifinala Conferinței de Est, unde o așteaptă FC Cincinnati, una dintre puținele echipe din MLS împotriva căreia Messi încă nu a marcat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția lui Alex Dobre, după ce nu a fost convocat la națională
Reacția lui Alex Dobre, după ce nu a fost convocat la națională
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: &rdquo;Vor fi &icirc;n lot, dar el are o problemă!&rdquo;
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: ”Vor fi în lot, dar el are o problemă!”
Cu Aurel Vlaicu marcator, Poli Timișoara zboară spre Liga 2! A &icirc;nscris și Iosif Rotariu
Cu Aurel Vlaicu marcator, Poli Timișoara zboară spre Liga 2! A înscris și Iosif Rotariu
ULTIMELE STIRI
Mai ceva dec&acirc;t Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de c&acirc;mp intrat &icirc;n poartă a apărat un penalty &icirc;n prima ligă
Mai ceva decât Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de câmp intrat în poartă a apărat un penalty în prima ligă
Scandal uriaș &icirc;n Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Scandal uriaș în Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. ECHIPELE DE START Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci!
Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. ECHIPELE DE START Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci!
Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri
Unde apără astăzi Sean McDermott, portarul irlandez dat afară de la Dinamo după doar 3 meciuri
Dennis Man &icirc;n AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro!
Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven, LIVE TEXT pe Sport.ro!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Epava&ldquo; luată de Lucescu la națională: &bdquo;rupe&ldquo; banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: 5 stele!

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot



Recomandarile redactiei
Scandal uriaș &icirc;n Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Scandal uriaș în Norvegia: un fotbalist de națională a recunoscut că a distribuit conținut explicit cu minori
Mai ceva dec&acirc;t Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de c&acirc;mp intrat &icirc;n poartă a apărat un penalty &icirc;n prima ligă
Mai ceva decât Pancu și aproape ca Moți! Jucătorul de câmp intrat în poartă a apărat un penalty în prima ligă
Marius Șumudică a dat verdictul despre Rapid, după ce fosta sa echipă a urcat pe primul loc: &rdquo;Are cel mai norocos an&rdquo;
Marius Șumudică a dat verdictul despre Rapid, după ce fosta sa echipă a urcat pe primul loc: ”Are cel mai norocos an”
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: &rdquo;Vor fi &icirc;n lot, dar el are o problemă!&rdquo;
Mihai Stoica, anunț important despre Vlad Chiricheș și Vali Crețu: ”Vor fi în lot, dar el are o problemă!”
Ce au scris ungurii după Dinamo - FK Csikszereda 4-0 &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
Ce au scris ungurii după Dinamo - FK Csikszereda 4-0 în Superliga României
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: &rdquo;Este construită ilegal!&rdquo;
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
&rdquo;Nightmare&rdquo; Alex Mățan! Gol și pasă de gol &icirc;n doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
&rdquo;Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane&rdquo;. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: &bdquo;S-a plătit practic singură&rdquo;

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!