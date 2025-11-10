Jucătorii Barcelonei au efectuat un antrenament deschis publicului pe 7 noiembrie pentru a inaugura redeschiderea arenei.

Stadionul legendar al Barcelonei a fost închis încă din iunie 2023 pentru lucrări de modernizare și a fost redeschis la începutul acestei luni, după ce au fost efectuate o parte din renovări.

Leo Messi, prezent pe Camp Nou după redeschidere



Leo Messi a postat mai multe fotografii din Barcelona, chiar de pe Camp Nou, și a transmis un mesaj plin de emoție.



„Aseară m-am întors într-un loc de care îmi este dor din tot sufletul. Un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-am simțit de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume.

Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar să-mi iau rămas bun ca jucător, așa cum nu am putut face niciodată..”, a spus Messi, într-o postare pe Instagram.