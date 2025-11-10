GALERIE FOTO Messi s-a întors în Barcelona! Mesajul surprinzător al starului argentinian

Messi s-a &icirc;ntors &icirc;n Barcelona! Mesajul surprinzător al starului argentinian Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Messi a fost în Barcelona cu ocazia deschiderii stadionului „Spotify Camp Nou”.

TAGS:
messiBarcelonaCamp NouStadion
Din articol

Stadionul legendar al Barcelonei a fost închis încă din iunie 2023 pentru lucrări de modernizare și a fost redeschis la începutul acestei luni, după ce au fost efectuate o parte din renovări.

Jucătorii Barcelonei au efectuat un antrenament deschis publicului pe 7 noiembrie pentru a inaugura redeschiderea arenei.

Leo Messi, prezent pe Camp Nou după redeschidere

Leo Messi a postat mai multe fotografii din Barcelona, chiar de pe Camp Nou, și a transmis un mesaj plin de emoție.

„Aseară m-am întors într-un loc de care îmi este dor din tot sufletul. Un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-am simțit de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume.

Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar să-mi iau rămas bun ca jucător, așa cum nu am putut face niciodată..”, a spus Messi, într-o postare pe Instagram.

  • Screenshot 2025 11 10 170159
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Starul argentinian a petrecut 17 ani la Barcelona, formație cu care a reușit să cucerească patru trofee Champions League.

Leo Messi are 778 de meciuri jucate în tricoul catalanilor, în care a reușit să marcheze 672 de goluri și să ofere 303 pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Orașul în care se ascundeau
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși &icirc;n Italia. Orașul &icirc;n care se ascundeau
ARTICOLE PE SUBIECT
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie
Lionel Messi a reușit! Argentinianul a devenit cel mai prolific pasator din istorie
Lionel Messi, &icirc;ncă o dublă și &icirc;ncă un sezon de excepție &icirc;n MLS!
Lionel Messi, încă o dublă și încă un sezon de excepție în MLS!
Ce lovitură ar fi! Clubul din Champions League care &icirc;l vrea pe Leo Messi pentru doar patru luni
Ce lovitură ar fi! Clubul din Champions League care îl vrea pe Leo Messi pentru doar patru luni
ULTIMELE STIRI
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să &icirc;l &icirc;nlocuiască pe Mirel Rădoi
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi
Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol &icirc;n Turcia: cifre demențiale
Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol în Turcia: cifre demențiale
Rareș Ilie a renăscut la Empoli! Antrenorul l-a lăudat &icirc;n fața presei
Rareș Ilie a renăscut la Empoli! Antrenorul l-a lăudat în fața presei
7 stadioane moderne din Rom&acirc;nia au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite &icirc;n Liga 2 și Liga 3
7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3
&bdquo;Indiferent, eu c&acirc;știg&rdquo; Aryna Sabalenka, obiectiv inedit, propus &icirc;n &bdquo;bătălia sexelor&rdquo; cu Nick Kyrgios
„Indiferent, eu câștig” Aryna Sabalenka, obiectiv inedit, propus în „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Aroganța lui Vinicius după ce a fost &rdquo;băgat &icirc;n buzunar&rdquo; de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi



Recomandarile redactiei
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să &icirc;l &icirc;nlocuiască pe Mirel Rădoi
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi
Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol &icirc;n Turcia: cifre demențiale
Plecat gratis de la Rapid, fostul atacant din Giulești face spectacol în Turcia: cifre demențiale
7 stadioane moderne din Rom&acirc;nia au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite &icirc;n Liga 2 și Liga 3
7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3
Rareș Ilie a renăscut la Empoli! Antrenorul l-a lăudat &icirc;n fața presei
Rareș Ilie a renăscut la Empoli! Antrenorul l-a lăudat în fața presei
Alte subiecte de interes
Lionel Messi a scris istorie &icirc;n Copa America! Victorie clară pentru Argentina la debut
Lionel Messi a scris istorie în Copa America! Victorie clară pentru Argentina la debut
Messi, din nou peste Ronaldo! Campionul mondial i-a luat fața portughezului
Messi, din nou peste Ronaldo! Campionul mondial i-a luat fața portughezului
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios&nbsp;
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios 
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!