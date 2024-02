Latifundiarul din Pipera a precizat că a primit informații cu privire la o ”omenie” realizată între cele două cluburi, prin care formația dirijată de Cristiano Bergodi să înregistreze la final toate cele trei puncte.

Daniel Pancu a reacționat în urma acuzelor de ”omenie” ale lui Gigi Becali: ”Am făcut și eu asta odată!”

Conducerea lui Rapid a ironizat declarațiile lui Gigi Becali, iar Daniel Pancu, un fost internațional român, actual selecționer al României U21, a oferit propria reacție cu privire la cuvintele adresate de patronul FCSB.

De asemenea, Daniel Pancu a dezvăluit că și el a făcut o ”omenie” în timpul carierei sale fotbalistice, dar nu a vrut să furnizeze mai multe informații

”Nu cred că mai e posibilă omenia. Nu știu cum s-ar mai putea face omenia în zilele noastre. Acum nu cred că-și permite cineva să facă asta. În toată cariera mea, în România, la un singur meci am jucat să nu câștigăm, nu zic echipa”, a spus Daniel Pancu la televiziunea DigiSport.

Ce a spus Gigi Becali

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.