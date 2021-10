Încă un record pentru noua 'perlă' a Barcelonei! Devine cel mai tânăr titular din El Clasico în acest secol 

Ronald Koeman nu s-a dezis nici pentru acest meci, iar pentru 'primul' 11 a ales să îl trimită în teren pe puștiul care a debutat la prima echipă în acest sezon, Gavi. Tânărul jucător de doar 17 ani are deja 9 meciuri pentru echipa mare a catalanilor, trei dintre ele în Champions League.

Astfel, Gavi va doborî un nou record. Mijlocașul este cel mai tânăr titular în El Clasico al secolului 21.

???? ???????????????????????? !! ???? Gavi is the youngest #ElClásico starter in the 21st century! ???????????? #DreamTeen pic.twitter.com/aww9yJGUS5