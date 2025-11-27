Încă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea

În a doua parte echipa lui Enzo Maresca „și-a făcut de cap” cu o Barcelona debusolată, iar Estevao a marcat pentru 2-0 în urma unei acțiuni individuale. Scorul final a fost decis de Delap, care a marcat fără probleme după ce a fost servit perfect de Enzo Fernandez.

În finalul primei reprize, catalanii au rămas în zece oameni, după ce Ronald Araujo a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat .

Formația londoneză a deschis scorul în urma autogolului lui Jules Kounde, care în minutul 27 al partidei și-a introdus mingea în poartă.

Veste proastă pentru Barcelona: Fermin Lopez s-a accidentat

Pe lângă dezamăgirea legată de înfrângerea categorică din Champions League, catalanii au mai primit o veste proastă.

Fermin Lopez s-a accidentat la gamba piciorului drept, iar Fabrizio Romano a dezvăluit că va lipsi în următoarele două săptămâni, astfel că va rata meciurile cu Deportivo Alaves și Atletico Madrid din La Liga.

Fermin Lopez era unul dintre jucătorii în formă din echipa lui Hansi Flick, dar antrenorul german va trebui să pregătească duelul contra formației antrenate de Diego Simeone.

Mijlocașul spaniol a reușit șapte goluri și patru pase decisive în 13 partide jucate pentru FC Barcelona.

Fermin Lopez este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

