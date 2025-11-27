Încă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea

&Icirc;ncă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea La Liga
Barcelona a pierdut clar în fața lui Chelsea în Champions League, scor 0-3.

Formația londoneză a deschis scorul în urma autogolului lui Jules Kounde, care în minutul 27 al partidei și-a introdus mingea în poartă.

În finalul primei reprize, catalanii au rămas în zece oameni, după ce Ronald Araujo a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

În a doua parte echipa lui Enzo Maresca „și-a făcut de cap” cu o Barcelona debusolată, iar Estevao a marcat pentru 2-0 în urma unei acțiuni individuale. Scorul final a fost decis de Delap, care a marcat fără probleme după ce a fost servit perfect de Enzo Fernandez.

Veste proastă pentru Barcelona: Fermin Lopez s-a accidentat

Pe lângă dezamăgirea legată de înfrângerea categorică din Champions League, catalanii au mai primit o veste proastă.

Fermin Lopez s-a accidentat la gamba piciorului drept, iar Fabrizio Romano a dezvăluit că va lipsi în următoarele două săptămâni, astfel că va rata meciurile cu Deportivo Alaves și Atletico Madrid din La Liga.

Fermin Lopez era unul dintre jucătorii în formă din echipa lui Hansi Flick, dar antrenorul german va trebui să pregătească duelul contra formației antrenate de Diego Simeone.

Mijlocașul spaniol a reușit șapte goluri și patru pase decisive în 13 partide jucate pentru FC Barcelona.

Fermin Lopez este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
Jucătorul făcut praf după Chelsea - Barcelona 3-0: ”Nici la Slatina nu ar juca”
Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”
Chelsea – Barcelona 3-0! Catalanii, îngenuncheați pe Stamford Bridge
L-a răpus pe Chivu în Champions League și a spus la ce s-a gândit în acel moment: „Antrenorul era supărat”
Arne Slot a rupt tăcerea, după o nouă înfrângere la Liverpool
Dănuț Lupu a ”cântărit” lupta pentru titlu: ”Ei au prima șansă”
Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude"
Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german

Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”



Dănuț Lupu a ”cântărit” lupta pentru titlu: ”Ei au prima șansă”
L-a răpus pe Chivu în Champions League și a spus la ce s-a gândit în acel moment: „Antrenorul era supărat”
Arne Slot a rupt tăcerea, după o nouă înfrângere la Liverpool
Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude"
Vin să îl vadă la treabă! Spaniolii, gata să spargă banca pentru jucătorul din Superliga
stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

