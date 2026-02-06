Dezastru! Cel mai în formă jucător de la FCSB s-a accidentat și merge la Marijana: ”Nu este bine!”

Dezastru! Cel mai în formă jucător de la FCSB s-a accidentat și merge la Marijana: "Nu este bine!"
FCSB se luptă să prindă un loc de play-off în ultimele etape ale sezonului regulat.

FCSB FC Botosani Juri Cisotti Mihai Stoica daniel graovac
După victoria cu FC Botoșani, FCSB a ajuns pe locul 10 și se află la doar două puncte de locurile de play-off, însă roș-albaștrii au primit o lovitură dublă.

Deși Gigi Becali declara după meci că Juri Cisotti a încercat doar să tragă de timp pe finalul partidei, se pare că accidentarea italianului este una reală.

Mihai Stoica: ”Sperăm să poată interveni Marijana!”

Mijlocașul are probleme musculare după meciul cu FC Botoșani și cel mai probabil nu va evolua în meciul cu Oțelul din runda cu numărul 26 a Superligii. Mihai Stoica a dezvăluit că Cisotti va merge la Belgrad pentru a se trata la renumita Marijana Kovacevic.

Cu toate acestea, șansele ca italianul, unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB din acest moment, să evolueze în meciul cu Oțelul Galați sunt minime. În aceeași situație se află și Daniel Graovac, însă, în cazul bosniacului, absența din meciul cu Oțelul este certă.

Nu este bine. Graovac şi Cisotti… Am văzut că nu au înţeles fanii schimbările, de ce a fost retras Lixandru… A fost retras pentru că s-a accidentat Graovac, în minutul 25. A jucat aşa şi ieşit la pauză.

Şi el şi Cisotti au probleme musculare. O să facă azi nişte teste şi să vedem cât vor lipsi. Graovac va lipsi 100% (n.r. cu Oţelul). Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic.

Cisotti clar s-a accidentat, tot probleme musculare, dar nu a fost examinat de medicul Flavian Arămitu. Nici Cisotti nu cred că va juca. E jucător exponenţial, dar şi o linie Miculescu, Olaru, Tănase este una solidă”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

