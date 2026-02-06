Mihai Stoica a vorbit despre următorul transfer pregătit de FCSB în ultimele zile de mercato.

Mihai Stoica, detalii despre fotbalistul care poate ajunge azi la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB negociază cu doi atacanți, însă negocierile sunt avansate doar cu unul dintre ei.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a oferit mai multe detalii. MM Stoica spune că atacantul care ar putea ajunge curând la FCSB este un jucător cu un profil diferit față de cel al lui Daniel Bîrligea. De altfel, oficialul campioanei a transmis că mutarea ar trebui parafată în cursul zilei de azi (vineri, 6 februarie).

”Nu putem să vorbim deocamdată. E un jucător care evoluează într-un campionat bun, care joacă și care a marcat. Nu spun câte goluri că după încep iar anchetele. Mai mult de 5 goluri. Azi e deadline-ul. E alt profil față de Bîrligea. E un jucător cu talie. Mai fit, mai fit decât Nsimba (n.r. râde)”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

FCSB i-a mai transferat în această iarnă pe Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo.

Gigi Becali a explicat de ce l-a trecut pe bancă pe Daniel Bîrligea

Pentru meciul cu FC Botoșani, Gigi Becali a decis să îl lase pe banca tehnică pe Daniel Bîrligea și să îl titularizeze pe Mamadou Thiam, iar atacantul din Senegal l-a impresionat pe finanțatorul de la FCSB cu prestația sa.

Întrebat despre decizia sa, Becali a explicat: ”La ora asta ne arde de pedepse? Pedepse îți permiți când ești în față acolo. Păi nouă ne arde de pedepse? Nu, e chestiune de valoare, e mai bun Thiam ca el. Statutul la echipa îl explic. Există doar un singur stăpân. Toți sunt slujitori, până la ultimul maseur, bucătar, fotbaliști. Ei slujesc. De ce slujesc, pentru că primesc salarii. Eu nu le spun angajați, angajații sunt în comunism. Ești slujitor, primești salariul, ce ești pus să faci, aia faci. Nu accepți, nu e în defavoarea mea, e în defavoarea ta, că eu până la moarte strâng bani. Trebuie să accepți, pentru că noi nu ne-am propus să promovăm jucători în străinătate. Noi vrem să câștigăm campionatul. Noi avem nevoie de Thiam. Nu a pierdut o minge.

A vorbit MM cu el înainte: ’Ești puternic, ești și tehnic, un singur lucru trebuie să faci, să nu pierzi mingea. Dacă pierzi mingea, se enervează patronul’. Nu a pierdut-o. Nu a pierdut mingea, nu a fost schimbat. Eu schimb de nebun? Toate schimbările făcute au fost făcute forțat. Numai la Bîrligea, am considerat că îi biciuiește pe fundașii centrali și așa a făcut. A alergat mult, nu poți să spui. Am câștigat și cu asta basta”, a spus Becali la Prima Sport.