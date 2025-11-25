Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Stamford Bridge marți seară, în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Champions League. Confruntarea a fost transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro - AICI.



Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”



Londonezii au avut un start abrupt de meci, cu gol în minutul 24. Doar că reușita lui Enzo Fernandez a fost anulată după intervenția VAR, care a depistat un ofsaid în construcția fazei.



Ulterior, Chelsea a deschis scorul prin autogolul lui Jules Kounde din minutul 27. Cinci minute mai târziu, Ronald Araujo a văzut cartonașul galben, iar înainte de pauză l-a văzut și pe al doilea și a fost, astfel, eliminat din meci.



În actul secund, Estevao a dus scorul la 2-0 în minutul 55, iar Liam Delap a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 73



Presa din Spania a scris despre eliminarea lui Ronald Araujo și a punctat că absența fotbalistului din actul secund a fost un factor determinator scorului de neprezentare înregistrat de catalani în Anglia.



”Eliminarea lui Araujo chiar înainte de pauză a pecetluit soarta Barcelonei, care ar fi putut suferi o înfrângere și mai drastică în repriza a doua”, a scris Mundo Deportivo.



Barcelona a înregistrat al doilea eșec odată cu înfrângerea de pe Stamford Bridge, în timp ce Chelsea a obținut a treia victorie în faza principală din UEFA Champions League.



Londonezii sunt pe cinci cu 10 puncte (trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere), în timp ce catalanii sunt pe 15 cu șapte puncte (două victorii, un egal, două eșecuri).

