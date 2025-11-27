Intervievat de canalul spaniol Movistar, legenda tenisului Rafael Nadal i-a oferit câteva sfaturi lui Lamine Yamal, vedeta în ascensiune a fotbalului iberic.

”Ar trebui să se înconjoare de oameni care îl susţin cu adevărat şi care sunt suficient de inteligenţi pentru a asculta ceea ce oamenii de succes preferă uneori să ignore.

Trebuie să se înconjoare de oameni care îşi doresc sincer să fie fericit şi trebuie să ştie să îi asculte, ceea ce nu este întotdeauna uşor când eşti o personalitate atât de faimoasă.

Este important pentru el, având în vedere vârsta sa fragedă. Există multe căi către succes, dar modul în care le gestionezi şi trăieşti cu ele de-a lungul anilor te poate transforma într-o persoană echilibrată şi fericită.

Sau, dimpotrivă, succesul te poate face nefericit, pentru că faima, în cele din urmă, te consumă”, a spus Nadal în interviul acordat canalului TV Movistar.

Rafael Nadal, sfat pentru Yamal

Timp de decenii, fotbalul ne-a vândut ideea că măreția vine prin sacrificiu și modestie, potrivit BBC. Lionel Messi vorbea despre Balonul de Aur ca despre o ”consecință a muncii echipei”. Cristiano Ronaldo a transformat disciplina în spectacol, sculptându-și corpul într-un monument al efortului.

Lamine Yamal, în schimb, reprezintă ceva nou. El întruchipează o cultură a tinerei generații care nu își ascunde ambiția. A declarat anterior:

”Nu visez la un singur Balon de Aur, visez la multe. Dacă nu le obțin, va fi vina mea”.

Yamal, victima preferată a rasiștilor în Spania

Starul celor de la Barcelona, primul în topul discriminărilor pe criteriul rasismului.

Lamine Yamal este, poate, cel mai promițător tânăr din fotbalul mondial, dar viața extrasportivă pare că și-a pus, mai mult sau mai puțin, amprenta pe evoluțiile sale din ultimele luni.

Cu toate acestea, dacă Barcelona ar accepta să îl cedeze pe Lamine Yamal ar doborî recordul absolut stabilit de transferul lui Neymar la PSG, în valoare de 222 de milioane de euro.

Starul Barcelonei și al naționalei Spaniei are o valoare estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, potrivit unui raport CIES. Nicio altă sumă din fotbal nu se apropie în acest moment de această cifră.

Yamal, potențial să intre în istoria fotbalului

La doar 18 ani, Yamal este considerat cel mai scump fotbalist din lume, indiferent de vârstă. Depășește valori estimate pentru jucători precum Mbappe, Haaland sau Bellingham, fiecare evaluat la 180 de milioane de euro.

Referitor la viața din afara terenului de fotbal, pe lângă aventurile amoroase scoase tot mai mult în evidență de presa spaniolă, Yamal ”mai are o problemă”, aceea a faptului că este cel mai atacat fotbalist din mediul online, din La Liga

