Alexandru Hațieganu
Răzvan Lucescu a primit o întărire semnificativă în perioada de mercato de iarnă.

Jorge Sanchez
Fundașul dreapta Jorge Sanchez (28 de ani) a fost prezentat oficial de PAOK Salonic. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a plătit în schimbul internaționalului mexican (55 de selecții, două goluri) suma de 2,5 milioane de euro către CD Cruz Azul.

Jorge Sanchez, oficial la PAOK Salonic

Contractul semnat de Sanchez cu PAOK este valabil până pe 30.06.2029. Mutarea de impact a fost preluată pe X și de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care a distribuit o fotografie în care apar jucătorul, impresarii săi și Maria Goncharova, CEO-ul grupării din Salonic. 

Jorge Sanchez este un fotbalist cu un CV solid. El a evoluat pentru Ajax, unde a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive în 26 de meciuri. 

Sanchez, câștigător al Cupei Portugaliei cu Porto

De asemenea, a jucat și pentru FC Porto (23 de partide, două pase decisive), alături de care a cucerit Cupa Portugaliei în 2024.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la suma de 2,2 milioane de euro. Jorge Sanchez mai poate evolua și pe poziția de extremă dreapta.  

