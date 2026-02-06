Fundașul dreapta Jorge Sanchez (28 de ani) a fost prezentat oficial de PAOK Salonic. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a plătit în schimbul internaționalului mexican (55 de selecții, două goluri) suma de 2,5 milioane de euro către CD Cruz Azul.

Jorge Sanchez, oficial la PAOK Salonic

Contractul semnat de Sanchez cu PAOK este valabil până pe 30.06.2029. Mutarea de impact a fost preluată pe X și de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care a distribuit o fotografie în care apar jucătorul, impresarii săi și Maria Goncharova, CEO-ul grupării din Salonic.