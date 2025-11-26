Jules Kounde a fost cel care a deschis scorul pe Stamford Bridge în minutul 27, cu un autogol. Barcelona a mai încasat o lovitură în minutul 44, când Ronald Araujo, căpitanul echipei, a văzut al doilea cartonaș galben și a fost trimis mai devreme la cabine.



Englezii au controlat partea secundă și au mai înscris de două ori. Estevao (minutul 55) și Liam Delap (minutul 74) au închis tabela și au adus o victorie de senzație pentru Chelsea în Champions League.



Gică Craioveanu: ”Araujo nu ar juca nici la Slatina”



Gică Craioveanu a analizat partida și l-a criticat în termeni duri pe Ronald Araujo, căpitanul Barcelonei, care și-a lăsat echipa în zece. Mai în glumă, mai în serios, ”Grande” a spus că fundașul catalanilor nu ar evolua nici măcar la Slatina, echipa la care acesta este președinte.



”Pe mine nu mă surprinde Araujo, e un jucător departe de cerințele unui club cum este Barcelona. Nici la Slatina nu ar juca în momentul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea celor de la Chelsea. Dacă scoți prima ocazie a lui Ferran, Barcelona nu a existat în atac.



Sincer, cred că e cel mai discret joc al Barcelonei în Europa de foarte mult timp. Nu au contat, pur și simplu. Cred că i-a surprins atitudinea lui Chelsea, pressing, tot. O să spui că eliminarea a fost decisivă, dar până atunci Chelsea a mai avut 3 ocazii clare și două goluri anulate”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.



Barcelona a înregistrat al doilea eșec odată cu înfrângerea de pe Stamford Bridge, în timp ce Chelsea a obținut a treia victorie în faza principală din UEFA Champions League.



Londonezii sunt pe cinci cu 10 puncte (trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere), în timp ce catalanii sunt pe 15 cu șapte puncte (două victorii, un egal, două eșecuri).

