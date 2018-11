CUTREMUR la Real! Dupa Ronaldo, madrilenii mai PIERD un jucator urias! Florentino a decis sa nu-i prelungeasca contractul

Fanii lui Real Madrid vor primi o noua lovitura importanta!

Luka Modric a castigat premiul The Best si e intre favoritii pentru Balonul de Aur pe 3 decembrie, insa Real Madrid nu mai este dispusa sa-i prelungeasca contractul scadent in 2020.

Perez a decis sa intinereasca echipa, iar Modric va avea 34 de ani la finalul sezonului. Modric avea oferta de la Inter in aceasta vara, insa Perez a blocat mutarea dupa ce l-a pierdut pe Cristiano Ronaldo.

Vara viitoare sunt sanse mici sa-l opreasca pe Modric, tentat cu un salariu de 10 milioane de euro pe an timp de 4 ani la Inter, plus posibilitatea de a continua in China, la Jiangsu Suning, echipa detinuta de patronii milanezilor, scrie Sport.es.

Luka Modric castiga 8 milioane de euro pe an la Real Madrid. Croatul are o clauza de 750 de milioane de euro pe Bernabeu.