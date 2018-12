A luat Balonul de Aur, acum isi pregateste plecarea! Anuntul momentului in Spania despre Modric

Luka Modric e dorit cu insistenta in Serie A.

Modric o poate lua pe urmele lui Cristiano Ronaldo in Serie A. Inter Milano a fost aproape sa-l transfere in vara, insa mijlocasul croat a ramas pana la urma la Real Madrid. Intre timp a devenit Balonul de Aur, iar interesul italienilor a devenit si mai mare.

ZZiarul spaniol AS anunta ca transferul lui Modric este prioritatea principala a celor de la Inter Milano, care vor sa urce in ierarhie si sa se lupte din nou pentru titlu cu Juventus si Napoli. L-au adus in conducere pe Giuseppe Marotta de la Juventus, iar acesta lucreaza deja la transferul lui Modric.

Inter i-a propus un contract de 10 milioane de euro pe an pentru urmatoarele patru sezoane, plus alti doi ani de contract in China, la Jiangsu, un alt club detinut de patronul lui Inter, Zhang Jindong. La Real Madrid, Modric are contract pana in 2020 si castiga 6,5 milioane de euro pe an.

Real Madrid nu renunta insa fara lupta la Balonul de Aur. Madrielnii au vrut sa-i reclame la FIFA pe cei de la Inter pentru ca au contactat un jucator aflat sub contract.