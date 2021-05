Imaginile care fac inconjurul lumii! "Canibalul" Suarez, in lacrimi dupa titlul castigat cu Atletico! Atac la conducerea Barcelonei

Atacantul lui Atletico nu s-a putut abtine dupa victoria echipei sale si a izbucnit in lacrimi.

Atletico a reusit sa se impuna in ultima etapa, 2-1, pe terenul celor de la Valladolid si a castigat titlul de campiona a Spaniei, dupa o lupta la baioneta cu Real Madrid. Rivala din oras a reusit si ea sa invinga, 2-1, pe Villareal, astfel succesul echipei lui Simeone a fost imperativ pentru a putea triumfa in lupta cu formatia lui Zidane.

Dupa meci, Luis Suarez a fost surprins intr-un moment in care era coplesit de emotii, iar lacrimile au curs pe fata jucatorului uruguayan, situatie in care nu a mai fost surprins vreodata pe terenul de fotbal, fiind recunoscut ca un fotbalist care nu-si arata emotiile dupa partide.

Transferat de la Atletico la Barcelona in aceasta vara, dupa ce catalanii l-au informat pe atacant ca nu se vor mai baza pe el, Suarez a semnat cu echipa lui Simeone, dupa ce a fost foarte aproape de un transfer la Juventus. Atacantul a reusit sa marcheze 21 de goluri in cele 32 de partide jucate in La Liga, inclusiv pe cel decisiv in victoria contra celor de la Valldolid, iar asta a contribuit la stare sa emotionala, dupa ce a fost indepartat ca o "masea stricata", a reusit sa dovedeasca ca inca mai poate fi decisiv.

"Am trait o perioada foarte dificila, nu m-au apreciat acolo si m-au fortat sa plec, iar aici la Atletico m-au primit cu bratele deschise. Toata familia mea a suferit alaturi de mine, a fost cel mai dificil sezon. Atletico a reusit un sezon urias, am fost cei mai constanti si meritam titlul", a declarat Luis Suarez, cu lacrimi in ochi.