"Il iubesc pe Ramos ca pe fiul meu, dar stie si el care e situatia!" Perez anunta ca Real poate ramane fara capitan! Ce spune de venirea lui Mbappe

Presedintele clublului "blanco" a vorbit despre viitorul echipei si strategia pe care o va aborda din vara.

Chiar daca se afla in mijlocul unui scandal, dupa ce Super Liga a fost amantata, Florentino Perez a vorbit si despre viitorul lui Real Madrid, club al careui presedinte este si va fi in continuare, fiind reales in urma cu putin timp.

Spaniolul anunta ca si pentru "galactici" sunt vremuri grele din punct de vedere financiar si asta va afecta foarte mult deciziile pe care urmeaza sa le ia.

"E imposibil sa faci transferuri importante daca banii nu circula. Ei nu ne-au lasat sa explicam ce este solidaritatea. Vom continua sa lucram in aceasta Super Liga. Daca Mbappe nu vine anul acesta, nimeni nu se va impusca. Daca lucrurile nu se intampla, este pentru ca nu se pot intampla. Cred ca partenerii sunt fericiti cu munca mea. Terminam sezonul si le cerem jucatorilor sa faca un efort. Ii iubesc pe toti.

Totul depinde de situatia clubului, unii jucatori vor trebui sa plece. Stiu cum e sa gasesti un club intr-o situatie proasta, am facut asta in 2000. Cu Modric este deja un acord de principiu. La Ramos nu putem vorbi de acelasi lucru. Il iubesc ca pe fiul meu. Stie si el care e situatia", a spus Florentino Perez la El Larguero.