Pustiul dorit de toata Europa e mai aproape de Bayern decat de Real Madrid! Francezii anunta lovitura pe care o pregatesc bavarezii

Intr-o vreme de criza provocata de pandemie, cluburile mari cauta sa cumpere tineri talentati pe care sa-i creasca.

Asa stau lucrurile si in cazul lui Eduardo Camavinga, tanarul jucator francez care a fost debutat si la nationala de seniori si care a impresionat pe toata lumea in ultimii doi ani. Jucatorul lui Rennes a refuzat sa-si mai prelungeasca contractul si asteapta un transfer la unul din "granzii" europei, agentii sai lucrand deja la asta.

Potrivit France Football, reprezentatii fotbalistului au discutat foarte intens cu cei ai lui Bayern in ultimele zile, iar bavarezii par a fi in "pole-position" pentru transferului tanarului mijlocas francez. Desi era dat ca sigur la un moment dat la Real Madrid, transferul lui Camavinga a picat dupa ce a izbucnit pandemia de coronavirus.



Liverpool a intrat de asemenea pe fir pentru a incerca aducerea lui Camavinga pe Anfield Road, dar se pare ca in acest moment, Bayern este principala favorita la transferul jucatorului. In actuala stagiune, Eduardo Camavinga a evoluat in 35 de meciuri pentru Rennes, a oferit o pasa de gol si a marcat un gol pentru gruparea franceza. Cota sa de piata este de 60 de milioane de euro