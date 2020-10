Ce l-a facut pe Ionut Lupescu sa mearga la Federatia Saudita! Arabii l-au curtat timp de 8 luni de zile: "Am vrut sa fac pe bani putini in Romania" 

Ionut Lupescu a fost numit in functia de director tehnic al Federatiei Arabiei Saudite, el semnand un contract pe o durata de trei ani.

Ionut Lupescu nu a reusit sa ajunga presedinte al Federatiei Romane de Fotbal in 2018, astfel, fostul international s-a intors la munca de la forul continental. In contextul in care Lupescu a acumulat o experienta vasta pe partea tehnica, lucrand pentru UEFA, Federatia Araba a dorit sa dezvolte un plan strategic de aproximativ 10 ani, incepand cu Ionut Lupescu in functia de director tehnic.

"Am fost in discutii cu ei de prin februarie. Nu prea ma batea gandul sa merg acolo. Au insistat in toate aceste luni, mi-au zis ca au nevoie de cel mai bun om si m-au convins cu un proiect extrem de interesant. E vorba despre un plan strategic pe zece ani, menit sa creeze o noua identitate fotbalului saudit, de la echipele nationale si competitii pana la formarea de antrenori si grassroots. Au venit arabii acum dupa mine sa gestionez pe bani multi ceea ce am vrut sa fac pe bani putini in Romania. Un paradox!", a declarat Ionut Lupescu pentru Gazeta Sporturilor.

Fostul international spune ca va incepe munca de pe 1 noiembrie, iar in administratia saudita este o echipa foarte tanara. Sauditii au de gand sa investeasca bugete serioase in ideea de a dezvolta fotbalul arab.

"Trei ani. De la 1 noiembrie ma mut la Riad si incep treaba. E o generatie tanara in administratia saudita, nu mai cunosc pe nimeni din perioada cand am jucat in Arabia Saudita timp de sase luni, la finalul carierei. A trecut ceva vreme de atunci. M-au determinat sa vin acum in primul rand prin vointa extraordinara de a face ceva deseobit, dincolo de bugetele generoase care vor fi puse la dispozitie. Sunt foarte hotarati sa dezvolte fotbalul saudit, iar mie imi va face placere sa-i ajut."

Ionut Lupescu este dezamagit de cum a gestionat Federatia situatia fotbalului din ultima vreme.

"Cea mai mare tristete se leaga insa de faptul ca FRF a dat dovada de amatorism, fiindca, desi stia ca e in derulare un proiect de sase-sapte ani pentru Europeanul gazduit si de Bucuresti, n-a fost in stare sa creeze cadrul pentru o calificare."