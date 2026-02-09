Deși a fost condusă din minutul 25, după golul lui Zhelev, FCSB a revenit până la pauză grație dublei lui Bîrligea. Meciul s-a rupt în minutul 54, când gălățenii au rămas în inferioritate numerică după intrarea foarte dură a lui Zivulic asupra lui Bîrligea.În ultima jumătate de oră, oaspeții au mai înscris de două ori, prin Olaru și Tănase.

Mihai Stoica, după acuzațiile de la Oțelul - FCSB 1-4: "Așa se marchează, din erori"

În spațiul public au apărut voci care au susținut că Oțelul nu și-a apărat corect șansele în meciul cu FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la formația bucureșteană, a comentat acuzațiile de blat la Prima Sport.

"Nu mă irită discuțiile astea. Mă distrează. Îmi doresc să aud numai din astea la fiecare meci.

Se poate zice că a greșit Dur-Bozoancă. Bun, la Farul - Dinamo, Buzbuchi, care e mai mare decât Dur-Bozoancă, a ieșit tot așa, pe lângă minge, și a marcat Boateng. Și U Cluj a făcut niște erori extraordinare la meciul cu CFR. Ce a făcut Macalou... la noi nu a existat asta. Așa se marchează, din erori. Că unele sunt flagrante, da, e adevărat.

Blat faci pierzând un jucător? Putea să-i rupă piciorul lui Bîrligea! Foarte urâtă intrarea. Așa faci blat? Și ce face Galațiul, ne dă nouă locul de play-off?!", a spus în primă fază Mihai Stoica.

Mihai Stoica, derapaj în direct: "Sunt niște handicapați ăștia, nu înțeleg"

Multe speculații legate de trucarea meciului au apărut în momentul în care FCSB l-a cumpărat pe Joao Paulo de la Oțelul Galați cu câteva zile înainte de meci. Mihai Stoica s-a enervat teribil când a auzit această teorie.

"350.000 de euro s-au plătit (n.r - pentru Joao Paulo). Eu spun că sunt niște handicapați ăștia că nu înțeleg", a spus Stoica și a continuat: "Mă rog, mă scuzați, am greșit. Sunt niște oameni care habar n-au, vorbesc numai prostii. Ăia înjură tot timpul pe toate forumurile. Pe mine din pușcăriaș nu mă scot. Am fost, nu mai sunt, am terminat".

"Adrezinho și Debeljuh au vândut meciul? E o tâmpenie fără margini! Anul trecut, când am bătut 4-1 pe Galați, cum a fost? Că urma să-l cumpărăm pe Cisotti sau cum?!", a mai spus Mihai Stoica.