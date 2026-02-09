Fotbalistul care fascinează Italia sub comanda lui Chivu: ce a reușit, fabulos!

Fotbalistul care fascinează Italia sub comanda lui Chivu: ce a reușit, fabulos! Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a urcat pe locul 1, în Serie A, pe „aripile“ unui jucător cu niște cifre extraordinare.

TAGS:
Cristian Chivucristi chivuchivuFederico DimarcoInter Milano
Din articol

Federico Dimarco a stabilit un nou record, devenind fundaşul cu cele mai multe pase decisive în Serie A după 24 de etape. Informația a fost confirmată de site-ul Football Italia.

Dimarco a fost cel mai bun jucător al meciului câştigat cu 5-0, duminică, împotriva lui Sassuolo, Inter având cinci marcatori: Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji şi Luis Henrique. Dimarco a oferit trei pase decisive în această partidă.

După meciul de duminică, Dimarco (foto, jos) are acum 11 pase decisive în Serie A în sezonul 2025-26. Înainte de acest weekend, niciun fundaş nu înregistrase vreodată mai mult de nouă pase decisive ,după acelaşi număr de meciuri în prima ligă italiană, conform statisticienilor de la Opta.

Dimarco se apropie, de asemenea, de recordul all-time din Serie A pentru cele mai multe pase decisive într-un singur sezon. Acest titlu este deţinut, în prezent, de Papu Gomez, care a reuşit 16 assist-uri pentru coechipierii săi de la Atalanta în sezonul 2019-2020.

Nu doar servant, ci și marcator!

De remarcat că Dimarco are cinci goluri în campionat, pe lângă cele 11 pase decisive. Așadar, potrivit Agerpres, fundaşul lateral a contribuit la 16 goluri în 22 de apariţii în campionat!

În actuala stagiune, Dimarco are şi patru pase decisive în şase meciuri pentru naţionala Italiei în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

În weekend, primele două goluri înscrise de Inter contra lui Sassuolo au venit în urma unor cornere executate de Dimarco. "Acesta nu e un corner, e un penalty", le-a spus în glumă Chivu membrilor staffului său tehnic, după al doilea gol marcat de Inter.

Nerazzurri au cel mai bun atac în Serie A, cu 57 de goluri, dintre care 13 venite în urma unor cornere, în 24 de meciuri.

În urma succesului cu Sassuolo, Inter Milano a acumulat 58 de puncte, consolidându-şi poziţia de lider al clasamentului. Trupa lui Chivu s-a distanţat la opt lungimi de ocupanta locului secund, AC Milan, care are însă un meci mai puţin disputat şi pe care îl va juca pe 18 februarie, împotriva lui Como.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
ARTICOLE PE SUBIECT
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil!
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil!
”Șanse la Scudetto?” Cristi Chivu, întrebat frontal după 5-0 cu Sassuolo
”Șanse la Scudetto?” Cristi Chivu, întrebat frontal după 5-0 cu Sassuolo
Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A
Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A
ULTIMELE STIRI
Ajutor românesc pentru Adrian Șut în Emirate: anunțul arabilor
Ajutor românesc pentru Adrian Șut în Emirate: anunțul arabilor
Dinamo - U Craiova, derby-ul pentru locul 1 se joacă ACUM: atmosferă incendiară pe un ger cumplit
Dinamo - U Craiova, derby-ul pentru locul 1 se joacă ACUM: atmosferă incendiară pe un ger cumplit
Campioana Transylvania Open, Sorana Cîrstea explică „bucuria retragerii” din tenis: cum se descrie ca persoană, în viața de zi cu zi
Campioana Transylvania Open, Sorana Cîrstea explică „bucuria retragerii” din tenis: cum se descrie ca persoană, în viața de zi cu zi
MM Stoica are un nou "client" cu nume în Superligă: "Mai vedem, ne mai întâlnim prin campionat!"
MM Stoica are un nou "client" cu nume în Superligă: "Mai vedem, ne mai întâlnim prin campionat!"
Mihai Stoica, derapaj după acuzațiile de blat de la Oțelul - FCSB: "Sunt niște handicapați care nu înțeleg"
Mihai Stoica, derapaj după acuzațiile de blat de la Oțelul - FCSB: "Sunt niște handicapați care nu înțeleg"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Revenire de senzație la FCSB!

Revenire de senzație la FCSB!

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!



Recomandarile redactiei
Dinamo - U Craiova, derby-ul pentru locul 1 se joacă ACUM: atmosferă incendiară pe un ger cumplit
Dinamo - U Craiova, derby-ul pentru locul 1 se joacă ACUM: atmosferă incendiară pe un ger cumplit
Ajutor românesc pentru Adrian Șut în Emirate: anunțul arabilor
Ajutor românesc pentru Adrian Șut în Emirate: anunțul arabilor
MM Stoica are un nou "client" cu nume în Superligă: "Mai vedem, ne mai întâlnim prin campionat!"
MM Stoica are un nou "client" cu nume în Superligă: "Mai vedem, ne mai întâlnim prin campionat!"
Documentele care vor decide soarta lui Bergodi: „Asta urmează“
Documentele care vor decide soarta lui Bergodi: „Asta urmează“
Mihai Stoica, derapaj după acuzațiile de blat de la Oțelul - FCSB: "Sunt niște handicapați care nu înțeleg"
Mihai Stoica, derapaj după acuzațiile de blat de la Oțelul - FCSB: "Sunt niște handicapați care nu înțeleg"
Alte subiecte de interes
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!