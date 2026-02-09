Fotbalistul care fascinează Italia sub comanda lui Chivu: ce a reușit, fabulos!

După meciul de duminică, Dimarco (foto, jos) are acum 11 pase decisive în Serie A în sezonul 2025-26. Înainte de acest weekend, niciun fundaş nu înregistrase vreodată mai mult de nouă pase decisive ,după acelaşi număr de meciuri în prima ligă italiană, conform statisticienilor de la Opta.

Dimarco a fost cel mai bun jucător al meciului câştigat cu 5-0, duminică, împotriva lui Sassuolo, Inter având cinci marcatori: Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji şi Luis Henrique. Dimarco a oferit trei pase decisive în această partidă.

Federico Dimarco a stabilit un nou record, devenind fundaşul cu cele mai multe pase decisive în Serie A după 24 de etape. Informația a fost confirmată de site-ul Football Italia.

Dimarco se apropie, de asemenea, de recordul all-time din Serie A pentru cele mai multe pase decisive într-un singur sezon. Acest titlu este deţinut, în prezent, de Papu Gomez, care a reuşit 16 assist-uri pentru coechipierii săi de la Atalanta în sezonul 2019-2020.

Nu doar servant, ci și marcator!

De remarcat că Dimarco are cinci goluri în campionat, pe lângă cele 11 pase decisive. Așadar, potrivit Agerpres, fundaşul lateral a contribuit la 16 goluri în 22 de apariţii în campionat!

În actuala stagiune, Dimarco are şi patru pase decisive în şase meciuri pentru naţionala Italiei în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

În weekend, primele două goluri înscrise de Inter contra lui Sassuolo au venit în urma unor cornere executate de Dimarco. "Acesta nu e un corner, e un penalty", le-a spus în glumă Chivu membrilor staffului său tehnic, după al doilea gol marcat de Inter.

Nerazzurri au cel mai bun atac în Serie A, cu 57 de goluri, dintre care 13 venite în urma unor cornere, în 24 de meciuri.

În urma succesului cu Sassuolo, Inter Milano a acumulat 58 de puncte, consolidându-şi poziţia de lider al clasamentului. Trupa lui Chivu s-a distanţat la opt lungimi de ocupanta locului secund, AC Milan, care are însă un meci mai puţin disputat şi pe care îl va juca pe 18 februarie, împotriva lui Como.