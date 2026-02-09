Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a comentat, luni, scandalul de la finalul meciului CFR - Universitatea Cluj, scor 3-2.

Imediat după fluierul de final, antrenorul oaspeţilor, Cristiano Bergodi, a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, mijlocașul gazdelor.

"Astfel de comportamente nu au ce căuta pe un teren de fotbal. În acelaşi timp, aşteptăm raportul arbitrului şi al observatorului de joc. Aceste două documente vor ajunge apoi la comisiile jurisdicţionale, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă audierile şi, bineînţeles, încadrarea faptelor", a spus Burleanu, potrivit Agerpres.

După bătaia iscată pe gazon, Bergodi a primit cartonaşul roşu din partea arbitrului Rareş Vidican. Tehnicianul italian și-a explicat criza de nervi, spunând că ar fi fost înjurat de Andrei Cordea în timpul meciului.