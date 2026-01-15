Gerard Pique (38 de ani) nu a uitat de rivalitatea pe care a avut-o ani buni cu Real Madrid.

Gerard Pique, mesaj ironic către Real Madrid

Devenit om de afaceri după retragerea din fotbal, fostul fundaș al Barcelonei a râs de „Los Blancos”, după eliminarea administrată în Cupa Regalului de divizionara secundă Albacete (2-3).

Pique a transmis pe un grup de WhatsApp că înfrângerea madrilenilor conduși în premieră de Alvaro Arbeloa reprezintă un „debut bun”.

„Debut bun, 3-2”, a fost comentariul fostului fundaș al catalanilor, conform AS, în discuția purtată pe grupul de WhatsApp al „Kings League”, competiție de fotbal în 7 creată în 2022 de Pique.

Rezultat șocant pentru Real Madrid! Jefte i-a îngropat pe madrileni cu o „dublă”



Real Madrid a pierdut în fața lui Albacete, scor 2-3, într-un meci din optimile Cupei Regelui. Madrilenii au fost eliminați din Cupa Regelului, după un rezultat șocant cu o formație din La Liga 2, aflată pe poziția a 17-a.

Gruparea din al doilea eșalon al Spaniei a deschis scorul prin Villar în minutul 42, dar Real Madrid a egalat înainte de pauză prin Mastantuono.

În a doua parte, echipa lui Arbeloa nu și-a îmbunătățit prestația și a primit încă un gol în minutul 82 de la Jefte Betancor.

Fostul atacant de la Farul și CFR Cluj a mai marcat și golul decisiv în minutul 90+4, după ce inițial „Los Blancos” egalaseră prin Gonzalo Garcia în minutul 90+1.

În urma eșecului, Real Madrid își ia adio de la Cupa Regelui încă din optimi și mai ratează un trofeu în sezonul curent, după Supercupa pierdută în finală, 2-3 cu Barcelona.

