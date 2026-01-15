GALERIE FOTO Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal"

Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal" Fotbal extern
Jefte Betancor (32 de ani), fostul atacant de la FC Voluntari, Farul sau CFR Cluj, a fost eroul lui Albacete în meciul din optimile Cupei Spaniei contra lui Real Madrid, scor 3-2.

Jefte BetancorReal MadridAlbacete
Albacete, formație de eșalon secund, s-a calificat în sferturile Cupei Spaniei după o victorie extraordinară. Javi Villar a deschis scorul înainte de pauză, însă Mastantuono a restabilit egalitatea în prelungirile primului act.

Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid

În minutul 58, la Albacete a intrat pe terne Jefte Betancor, iar spaniolul a înscris pentru 2-1 în minutul 82. Gonzalo Garcia a egalat pentru Real în prelungiri, însă același Jefte, la una dintre ultimele faze ale jocului, a reușit o execuție splendidă de lângă Dani Carvajal și a marcat pentru 3-2.

Vizibil emoționat, Jefte Betancor și-a spus povestea pe scurt la interviurile de după joc.

"Acum nouă ani, mă gândeam să renunț la fotbal. Am vrut să fac asta și chiar am făcut-o pentru șase luni. Nu mai puteam gândi lucid, dar am primit mult sprijin din partea familiei și a psihologului meu, iar astăzi se vede rezultatele.

E cea mai mare realizare a mea din fotbal. E genul e vis pe care îl ai când ești copil. Astăzi s-a întâmplat și sunt extrem de fericit pentru că am muncit din greu să eliminăm una dintre cele mai bune echipe din lume", a spus Jefte Betancor, potrivit Marca.

Jefte Betancor a fost împrumutat de Albacete în vară, de la Olympiacos. La formația din eșalonul secund al Spaniei a ajuns la 7 goluri înscrise în 21 de partide.

Jefte Betancor și-a petrecut o bună parte din carieră în România

După ce și-a făcut junioratul în Spania și a evoluat în ligile inferioare la cluburi precum Hercules Alicante, Ontinyent CF, Eldense sau Arandina, Jefte a ajuns în 2018 în Austria, țară în care a jucat în primele trei eșaloane valorice.

FC Voluntari l-a transferat în septembrie 2020, după o ultimă experiență a spaniolului la SV Ried. Ibericul a avut un prim sezon bun în România, cu 10 goluri în 31 de apariții, iar în 2021 a ajuns la Farul Constanța, unde a urmat cel mai bun sezon din carieră: 16 goluri în Superliga (locul 2 în clasamentul golgheterilor, în spatele lui Florin Tănase).

CFR Cluj l-a cumpărat pe Betancor de la Farul pentru 300.000 de euro, însă în Gruia nu a confirmat - doar 5 goluri în 32 de partide. Ardelenii l-au împrumutat 6 luni la Pafos, iar la începutul lui 2024 a urmat despărțirea definitivă.

Jefte a renăscut în Grecia, la Panserraikos, unde a marcat nu mai puțin de 25 de goluri în 49 de apariții. Titlul de golgheter l-a propulsat către Olympiacos, unde nu a apucat să joace în vreun meci, fiind împrumutat direct la Albacete.

