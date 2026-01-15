Albacete, formație de eșalon secund, s-a calificat în sferturile Cupei Spaniei după o victorie extraordinară. Javi Villar a deschis scorul înainte de pauză, însă Mastantuono a restabilit egalitatea în prelungirile primului act.

Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid



În minutul 58, la Albacete a intrat pe terne Jefte Betancor, iar spaniolul a înscris pentru 2-1 în minutul 82. Gonzalo Garcia a egalat pentru Real în prelungiri, însă același Jefte, la una dintre ultimele faze ale jocului, a reușit o execuție splendidă de lângă Dani Carvajal și a marcat pentru 3-2.



Vizibil emoționat, Jefte Betancor și-a spus povestea pe scurt la interviurile de după joc.



"Acum nouă ani, mă gândeam să renunț la fotbal. Am vrut să fac asta și chiar am făcut-o pentru șase luni. Nu mai puteam gândi lucid, dar am primit mult sprijin din partea familiei și a psihologului meu, iar astăzi se vede rezultatele.



E cea mai mare realizare a mea din fotbal. E genul e vis pe care îl ai când ești copil. Astăzi s-a întâmplat și sunt extrem de fericit pentru că am muncit din greu să eliminăm una dintre cele mai bune echipe din lume", a spus Jefte Betancor, potrivit Marca.



Jefte Betancor a fost împrumutat de Albacete în vară, de la Olympiacos. La formația din eșalonul secund al Spaniei a ajuns la 7 goluri înscrise în 21 de partide.

