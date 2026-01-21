Dinamo Zagreb - FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro. Partida va conta pentru etapa cu numărul 7 din UEFA Europa League.

Risto Radunovic se gândește la un singur lucru înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: ”Avem nevoie de asta”



Risto Radunovic, fundașul stânga muntenegrean de la gruparea roș-albastră, speră ca FCSB să câștige meciul de la Zagreb și să obțină calificarea în primăvara europeană.



Campioana en-titre o va înfrunta pe Dinamo Zagreb pe ”Maksimir”



”Ne așteaptă un meci important, cu o echipă foarte bună care are multe sezoane în Champions League, dar avem nevoie de o zi bună a noastră și sper ca toți să jucăm bine ca să câștigăm meciul și să obținem calificarea.



Am făcut câteva victorii legate, pe finalul anului trecut, și am vrut să continuăm așa, dar am pierdut în primul meci din acest an din campionat.



Trebuie să fim pozitivi, să facem un meci bun și în defensivă și în ofensivă și să continuăm lupta pe toate planurile pe care le avem”, a spus Risto Radunovic, potrivit Digi Sport.

Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb



Față de meciul pierdut la Mioveni, sunt așteptate mai multe schimbări în primul „11”. Radunovic va reveni pe postul de fundaș stânga, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Dawa și Graovac, acesta din urmă fiind suspendat în campionat. La mijlocul terenului, Lixandru va reveni pe poziția de închizător, în locul lui Vlad Chiricheș, iar Miculescu este favorit să înceapă titular în banda dreaptă, în detrimentul lui Marius Toma, anunță GSP.



Echipa probabilă FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

În schimb, Andre Duarte și Ofri Arad, transferați în această iarnă, nu au drept de joc. Regulamentul UEFA permite modificarea listei abia după încheierea fazei ligii, astfel că cei doi pot fi folosiți doar dacă FCSB se califică mai departe.



După șase etape, FCSB ocupă locul 27, cu șase puncte, la unul singur de poziția 24, ultima care asigură accesul în play-off-ul pentru optimi.

