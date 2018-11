Bale si Benzema, OUT de la Real! Perez incearca doua super lovituri in iarna: cum ar putea ajunge Ibra la Madrid

Real Madrid promite un transfer spectaculos in iarna.

Real Madrid vrea neaparat sa-si aduca un atacant in perioada de mercato din iarna. Bale si Benzema nu sunt nici pe placul noului antrenor, iar conducerea si-a pierdut demult increderea in ei, noteaza presa spaniola.

Potrivit cotidianului Sport, Real Madrid are doua tinte majore pentru fereastra de transferuri din iarna. Conform sursei citate, Falcao ar putea ajunge pe Santiago Bernabeu in perioada urmatoare. Zlatan Ibrahimovic este si el o tinta: ar putea veni sub forma de imprumut pana se reia MLS in Statele Unite ale Americii.

Maxi Gomez si Borja Iglesias sunt alti doi atacanti, din campionatul intern, pe care Florentino Perez a pus ochii.