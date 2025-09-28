Cinci jucători care au evoluat la Barcelona, de care (probabil) ai uitat

Totuși, nu toți cei care au purtat tricoul blaugrana au lăsat amintiri memorabile. Sport.ro vă prezintă cinci fotbaliști care, deși au evoluat la „Camp Nou”, s-ar putea să fi trecut neobservați de fani.



Emmanuel Petit (2000–2001, 38 de meciuri)



Mijlocașul francez, faimos pentru perioada de la Arsenal alături de Vieira, a avut un sezon greu la Barcelona, cu accidentări și poziții în care nu se simțea confortabil. A plecat după un singur sezon la Chelsea, fără să-și regăsească forma din Anglia.

