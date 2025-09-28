SPECIAL Cinci jucători care au evoluat la Barcelona, de care (probabil) ai uitat

Cinci jucători care au evoluat la Barcelona, de care (probabil) ai uitat
Ionut Stoica
Barcelona este un club legendar, cu o istorie impresionantă și jucători care au scris pagini uriașe în fotbal. 

Totuși, nu toți cei care au purtat tricoul blaugrana au lăsat amintiri memorabile. Sport.ro vă prezintă cinci fotbaliști care, deși au evoluat la „Camp Nou”, s-ar putea să fi trecut neobservați de fani.

Emmanuel Petit (2000–2001, 38 de meciuri)

Mijlocașul francez, faimos pentru perioada de la Arsenal alături de Vieira, a avut un sezon greu la Barcelona, cu accidentări și poziții în care nu se simțea confortabil. A plecat după un singur sezon la Chelsea, fără să-și regăsească forma din Anglia.

Giovani dos Santos (2006–2008, 41 de meciuri)

Mexicanul talentat a ieșit din La Masia și a debutat profesionist alături de Ronaldinho, Eto’o și Messi. După două sezoane și 8 goluri, a plecat la Tottenham, continuând o carieră cu 10 cluburi, dar fără a-și confirma potențialul de la juniori. Fratele său, Jonathan, a jucat și el 31 de meciuri pentru Barcelona.

Kevin-Prince Boateng (2019, 5 meciuri)

Mijlocașul care a strălucit la AC Milan și Schalke și a impresionat la CM 2010 a ajuns la Barcelona la 31 de ani, într-un împrumut de șase luni. A jucat doar cinci partide și nu a reușit să lase amprenta în tricoul blaugrana.

Emerson Royal (2021, 3 meciuri)

Fundașul dreapta brazilian a fost achiziționat de Barcelona în 2019 și imediat împrumutat la Real Betis. Revenit în 2021, a jucat trei meciuri în La Liga și apoi a fost vândut la Tottenham.

Jari Litmanen (1999–2001, 32 de meciuri)

Finlandezul venit de la Ajax, preferatul lui Van Gaal, a avut o experiență nefericită. Accidentările și plecarea lui Van Gaal au făcut ca Litmanen să fie marginalizat, pierzându-și tricoul cu numărul 10 în favoarea lui Rivaldo.

