Vestea pe care Barcelona n-a vrut s-o audă: un titular ratează meciul cu Real Madrid

Vestea pe care Barcelona n-a vrut s-o audă: un titular ratează meciul cu Real Madrid
Barcelona a încasat o lovitură de proporții. Un titular va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon.

Joan GarciaBarcelona
Joan Garcia (24 de ani) a fost transferat în această vară de la rivala catalană Espanyol, iar în acest sezon a fost titular incontestabil în echipa lui Hansi Flick. Până acum, Garcia a fost utilizat în toate meciurile din La Liga, dar și în partida din Champions League.

Joan Garcia ratează ”El Clasico”

Doar că gruparea catalană va trebui să se descurce fără Joan Garcia în următoarea perioadă. Acesta va fi supus unei artroscopii, urmând să stea departe de gazon pentru o perioadă cuprinsă între patru și șase săptămâni.

Spaniolii au aflat deja meciurile pe care Joan Garcia le va rata cu siguranță. Printre acestea se numără și meciul cu PSG din UEFA Champions League, dar și ”El Clasico”, cu rivala Real Madrid, de la finalul lunii octombrie.

Cel mai probabil, portarul va reveni abia la meciul cu Club Brugge din Champions League, programat la începutul lunii noiembrie.

Și Gavi e indisponibil până în noiembrie

„Pentru a garanta cea mai bună recuperare și o revenire rapidă pe teren, Gavi va fi supus marți unei artroscopii, sub supravegherea staffului medical al clubului”, se arată în comunicatul oficial al Barcelonei.

Internaționalul spaniol va rata astfel toate meciurile din octombrie și e așteptat să revină pe gazon abia spre finalul lui noiembrie.

