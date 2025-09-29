OFICIAL Jucătorul a semnat cu Barcelona până în 2029 și are clauză de 500.000.000 de euro

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona a anunțat prelungirea de contact a unui jucător important.

Academia Barcelonei este renumită pentru fotbaliștii de mare clasă pe care îi produce.

An de an, catalanii promovează jucători de la echipa a doua la prima reprezentativă, iar aceștia nu dezamăgesc.

Barcelona i-a prelungit înțelegerea lui Marc Bernal până în 2029

Catalanii au anunțat că i-au prelungit contractul lui Marc Bernal, unul dintre cei mai promițători jucători produși de La Masia în ultimii ani.

Fotbalistul de 18 ani a bifat două partide în acest sezon în tricoul Barcelonei, după ce a revenit dintr-o accidentare care l-a ținut pe bară aproximativ un an.

„FC Barcelona și jucătorul Marc Bernal au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucătorului până în iunie 2029.

Semnarea a avut loc luni dimineață la sediul clubului, în prezența președintelui Barcelonei, Joan Laporta, a prim-vicepreședintelui Rafael Yuste și a directorului sportiv, Deco”, a transmis Barcelona, pe site-ul oficial.

Mijlocașul spaniol va avea o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro, conform presei catalane, citată de abola.pt.

Cinci partide a bifat jucătorul de 18 ani la prima echipă a Barcelonei și a reușit o pasă de gol.

Marc Bernal este cotat la 5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate pe Transfermark.com.

