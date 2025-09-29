Academia Barcelonei este renumită pentru fotbaliștii de mare clasă pe care îi produce.

An de an, catalanii promovează jucători de la echipa a doua la prima reprezentativă, iar aceștia nu dezamăgesc.



Barcelona i-a prelungit înțelegerea lui Marc Bernal până în 2029



Catalanii au anunțat că i-au prelungit contractul lui Marc Bernal, unul dintre cei mai promițători jucători produși de La Masia în ultimii ani.

Fotbalistul de 18 ani a bifat două partide în acest sezon în tricoul Barcelonei, după ce a revenit dintr-o accidentare care l-a ținut pe bară aproximativ un an.