Trupa lui Hansi Flick a avut mari emoții în meciul jucat pe Estadi Olimpic Lluis Companys, dar s-a impus la limită în cele din urmă și a urcat pe primul loc în La Liga.



Barcelona e noul lider din La Liga



Catalanii au dominat clar prima repriză, dar s-au văzut conduși în minutul 31, după ce Barrenetxea l-a lăsat cu poarta goală pe Odriozola, iar fostul jucător de la Real Madrid nu a ratat și a deschi scorul.

La cabine s-a intrat cu scorul de 1-1, după ce Kounde a egalat din centrarea lui Rashford în minutul 43.

Lamine Yamal a intrat în minutul 58, iar puștiul minune al Barcelona a oferit pasa decisivă la golul cu capul al lui Lewandowski, la doar un minut după ce a intrat în teren.

Reușita polonezului s-a dovedit decisivă, iar catalanii s-au impus cu 2-1 în fața bascilor și au urcat pe primul loc în La Liga, profitând de pasul greșit făcut de Real Madrid în runda a șaptea.

Barcelona are 19 puncte și este lider, în timp ce madrilenii au cu unul mai puțin și se află pe locul doi, în urma înfrângerii 2-5 cu Atletico Madrid.

