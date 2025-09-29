Duminică seară, pe „Camp Nou”, catalanii au trecut cu 2-1 de Real Sociedad, după un meci în care un nou puști-minune a debutat la prima echipă: Pedro „Dro” Fernandez, un mijlocaș ofensiv de doar 17 ani.



Catalanii au promovat un nou puști-minune



Hansi Flick, nevoit să improvizeze din cauza accidentărilor, i-a oferit lui Dro șansa vieții sale.

Născut în Nigran, cu origini filipineze, tânărul l-a impresionat pe tehnicianul german încă din turneul de vară din Asia, unde a marcat și un gol într-un amical cu Vissel Kobe.

În fața lui Real Sociedad, debutul său oficial nu a trecut neobservat: 92% pase și două driblinguri reușite.



„Când antrenorul mi-a spus că voi fi titular, am rămas fără cuvinte. Am avut emoții, dar colegii și staff-ul m-au ajutat să mă liniștesc”, a declarat Dro pentru Mundo Deportivo după meci.



Pe teren, Barcelona a început cu stângul. Odriozola a deschis scorul pentru basci, însă Jules Kounde a egalat înainte de pauză.



Golul victoriei a venit în minutul 78, când Robert Lewandowski a înscris cu capul după doar un minut de la intrarea lui Lamine Yamal, revenit după accidentare.



Succesul, coroborat cu înfrângerea Realului în derby-ul cu Atletico, 2-5, urcă Barcelona pe primul loc în La Liga, cu 19 puncte.

