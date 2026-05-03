Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită: reacția sud-americanului la propunerea financiară astronomică

Potrivit publicației spaniole El Pais, mai multe cluburi din campionatul saudit sunt pregătite să investească masiv pentru a-l transfera pe jucătorul de bandă. Pachetul financiar pregătit ar ajunge la o sumă de aproximativ 90 de milioane de euro pentru clubul catalan, în timp ce fotbalistul ar beneficia de un salariu anual de 30 de milioane de euro.

Decizia fermă a brazilianului

În ciuda cifrelor impresionante puse pe masă, latura financiară nu reprezintă un detaliu decisiv în planurile de viitor ale lui Raphinha. Acesta urmărește să concureze în continuare la cel mai înalt nivel competițional din Europa. Atacantul are o poziție stabilă în acest sens și a transmis conducerii că obiectivul său este „succesul sportiv și nu o plecare de răsunet din motive financiare”.