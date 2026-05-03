Ofertă uriașă pentru Raphinha din Arabia Saudită: reacția sud-americanului la propunerea financiară astronomică

Potrivit publicației spaniole El Pais, mai multe cluburi din campionatul saudit sunt pregătite să investească masiv pentru a-l transfera pe jucătorul de bandă. Pachetul financiar pregătit ar ajunge la o sumă de aproximativ 90 de milioane de euro pentru clubul catalan, în timp ce fotbalistul ar beneficia de un salariu anual de 30 de milioane de euro.
Decizia fermă a brazilianului
În ciuda cifrelor impresionante puse pe masă, latura financiară nu reprezintă un detaliu decisiv în planurile de viitor ale lui Raphinha. Acesta urmărește să concureze în continuare la cel mai înalt nivel competițional din Europa. Atacantul are o poziție stabilă în acest sens și a transmis conducerii că obiectivul său este „succesul sportiv și nu o plecare de răsunet din motive financiare”.
Interesul șeicilor a apărut pe fondul unui sezon extrem de complicat pentru sportivul în vârstă de 28 de ani. Acesta s-a confruntat cu accidentări repetate și cu o scădere de formă, ceea ce a dus la o absență lungă în actuala stagiune. A pierdut 23 de meciuri și a petrecut peste 100 de zile departe de gazon.
Cu toate acestea, fotbalistul a revenit recent pe teren și a fost reintegrat în lotul condus de Hansi Flick, exact în faza în care echipa forțează atingerea obiectivelor pe final de sezon.
Din perspectiva grupării blaugrana, o eventuală despărțire în schimbul a 90 de milioane de euro ar diminua semnificativ presiunea bugetară și ar elibera fonduri importante pentru noi investiții pe piață. Totuși, în interiorul clubului nu există presiuni asupra jucătorului pentru ca acesta să părăsească echipa, notează sursa citată.