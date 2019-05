Transfer incredibil pentru Bale dupa DEZASTRUL din ultimul an la Real! Gigantii din Premier League nu-l mai vor

Gareth Bale a avut un sezon departe de asteptarile sale pe Bernabeu.

Galezul va parasi cu siguranta Realul in aceasta vara. De serviciile sale s-au interesat in ultimele luni Chelsea, Tottenham sau Manchester United. Insa niciuna nu-l va lua, pana la urma. Asta crede Tim Sherwood, fost antrenor la Tottenham.

Sherwood crede ca niciun club din Anglia nu-i va plati 19 milioane de euro pe an, cat cere agentul sau la negocieri.



"Cred ca e mai posibil ca Bale sa ajunga in China decat in Premier League. Daca vrea sa-si mentina salariul si stilul de viata pe care-l are la Real, cred ca Bale va pleca in Asia", a spus Sherwood intr-un interviu pentru Bwin.

Gareth Bale nu are cea mai buna relatie cu Zidane. Doar plecarea francezului vara trecuta l-a facut sa mai stea un an la Real. Acum, Bale e sigur de despartire.