Florentino Perez a vorbit despre situația lui Vinicius Junior, starul lui Real Madrid al cărui contract îi expiră pe 30.06.2027.

Poziția lui Florentino Perez față de Vinicius Junior

Președintele madrilenilor și-a reiterat dorința ca brazilianul să continue pe Bernabeu tot restul vieții sale și s-a arătat încrezător că este timp ca Vinicius să semneze prelungirea angajamentului.

Totuși, șeful „Los Blancos” s-a arătat pregătit și de scenariul plecării brazilianului. Perez a subliniat că Vinicius este liber să semneze cu o altă echipă, dacă își dorește o schimbare în carieră, și că nu îl va obliga să rămână la Real Madrid.

„Este timp să semneze o prelungire. Mi-ar plăcea să rămână tot restul vieții. Este profund identificat cu clubul. Știți cine nu-l place? Oamenii care nu sunt fani ai lui Real Madrid nu-l plac.

Dacă nu vrea să fie la Madrid și vrea să semneze cu altcineva, va fi liber să o facă! Nu-l voi obliga să facă nimic. Banii nu vor fi cel mai important factor, nu au fost niciodată”, a declarat Florentino Perez, într-un interviu acordat pentru ziarul El Pais, citat de managingmadrid.com.

Sezon solid pentru brazilian la Real Madrid

După o primă parte dificilă pentru Vinicius la Real Madrid în mandatul lui Xabi Alonso, brazilianul și-a revenit sub comanda lui Alvaro Arbeloa, astfel că sezonul său individual 2025-2026 a rămas unul solid per total.

Extrema stângă a marcat, în 53 de meciuri oficiale, 22 de goluri și a oferit 14 pase decisive. Rămâne de văzut în ce măsură venirea lui Jose Mourinho pentru stagiunea viitoare îi va influența lui Vinicius planurile de viitor.

Pretențiile lui Vinicius, refuzate inițial

Vinicius Junior a solicitat către Real Madrid un salariu astronomic pentru a semna prelungirea contractului: 30 de milioane de euro pe an! Florentino Perez i-a propus 20 de milioane de euro, iar negocierile s-au blocat.

„La momentul potrivit, VOI REÎNOI și voi rămâne aici mult timp. Real Madrid este clubul visurilor mele. Încă mai am un an de contract, dar sunt foarte calm. Am încrederea președintelui Florentino Pérez”, a declarat Vinicius Junior, citat de Transfer News Live.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

La doar 25 de ani, Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.