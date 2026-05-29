Contractul lui Vinicius Junior cu Real Madrid urmează să expire pe 30.06.2027. Brazilianul nu a semnat încă pentru continuarea angajamentului, deși sezonul din La Liga s-a încheiat.

Florentino Perez, poziție clară în cazul lui Vinicius

Conducerea madrilenilor tremură cu privire la posibilitatea de a-l pierde gratis pe brazilian, în condițiile în care Vinicius mai are un an și o lună de contract, iar în ultimele șase luni ale angajamentului poate semna cu orice echipă își dorește.

S-au purtat până acum mai multe negocieri între părți, însă nu s-a ajuns la vreun consens. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, și-a exprimat clar, în acest context, intenția ca Vinicius să rămână pe Bernabeu.

„Vinicius Jr.? Sper să semneze prelungirea contractului. Este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume”, a declarat Florentino Perez, citat de jurnalistul Fabrizio Romano, renumit pentru dezvăluirile sale în materie de transferuri internaționale.

Sezon solid pentru brazilian la Real Madrid

După o primă parte dificilă pentru Vinicius la Real Madrid în mandatul lui Xabi Alonso, brazilianul și-a revenit sub comanda lui Alvaro Arbeloa, astfel că sezonul său individual 2025-2026 a rămas unul solid per total.

Extrema stângă a marcat, în 53 de meciuri oficiale, 22 de goluri și a oferit 14 pase decisive. Rămâne de văzut în ce măsură venirea lui Jose Mourinho pentru stagiunea viitoare îi va influența lui Vinicius planurile de viitor.

Pretențiile lui Vinicius, refuzate inițial

Vinicius Junior (25 de ani) a solicitat către Real Madrid un salariu astronomic pentru a semna prelungirea contractului: 30 de milioane de euro pe an! Florentino Perez i-a propus 20 de milioane de euro, iar negocierile s-au blocat.

„La momentul potrivit, VOI REÎNOI și voi rămâne aici mult timp. Real Madrid este clubul visurilor mele. Încă mai am un an de contract, dar sunt foarte calm. Am încrederea președintelui Florentino Pérez”, a declarat Vinicius Junior, citat de Transfer News Live.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

La doar 25 de ani, Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.