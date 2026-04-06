Vinicius a anunțat echipa la care va juca după ce îi expiră contractul cu Real Madrid: „Clubul visurilor mele”

Vinicius a transmis că își va prelungi contractul cu Real Madrid „la momentul potrivit” și că va rămâne pe Santiago Bernabeu pentru o lungă perioadă de vreme.
Vinicius, poziție fermă despre Real Madrid
Starul brazilian a numit gruparea madrilenă drept clubul visurilor sale. El a subliniat că nu îl neliniștește faptul că îi expiră angajamentul pe 30.06.2027.
„La momentul potrivit, VOI REÎNOI și voi rămâne aici mult timp. Real Madrid este clubul visurilor mele. Încă mai am un an de contract, dar sunt foarte calm. Am încrederea președintelui Florentino Pérez”, a declarat Vinicius Junior, citat de Transfer News Live.
Vinicius, omul decisiv în succesul madrilenilor
La doar 25 de ani, Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 366 de meciuri, în care a marcat 123 de goluri și a pasat decisiv de 96 de ori.
Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.
Sfatul lui Vinicius pentru rivalul Yamal
Întrebat recent, la o conferinţă de presă, despre insultele rasiste şi islamofobe care l-au afectat şi pe Lamine Yamal, scandate în timpul unui meci al naţionalei Spaniei, atacantul brazilian Vinicius Junior a făcut apel la unitate pentru a „continua această luptă”.
„Este important ca Lamine Yamal să se pronunţe; îi poate ajuta şi pe alţii. Suntem faimoşi, avem bani, putem compensa aceste diferenţe, dar săracii suferă mult mai mult decât noi. Trebuie să rămânem uniţi. Se întâmplă des şi sper că putem continua această luptă”, a spus Vinicius.