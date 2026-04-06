Vinicius a anunțat echipa la care va juca după ce îi expiră contractul cu Real Madrid: „Clubul visurilor mele”

Vinicius a transmis că își va prelungi contractul cu Real Madrid „la momentul potrivit” și că va rămâne pe Santiago Bernabeu pentru o lungă perioadă de vreme.

Vinicius, poziție fermă despre Real Madrid

Starul brazilian a numit gruparea madrilenă drept clubul visurilor sale. El a subliniat că nu îl neliniștește faptul că îi expiră angajamentul pe 30.06.2027.

„La momentul potrivit, VOI REÎNOI și voi rămâne aici mult timp. Real Madrid este clubul visurilor mele. Încă mai am un an de contract, dar sunt foarte calm. Am încrederea președintelui Florentino Pérez”, a declarat Vinicius Junior, citat de Transfer News Live.