Ibrahima Konate (27 de ani) nu va mai continua la Liverpool, după cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano. Contractul lui Konate expiră mâine, iar fundașul central nu va mai rămâne pe Anfield.

Trei variante pentru Ibrahima Konate

Stoperul francez are, în momentul de față, cel puțin trei variante de echipe cu mari pretenții pentru a semna în calitate de jucător liber de contract.

Real Madrid, Bayern Munchen și Chelsea sunt interesate de serviciile lui Ibrahima Konate, după cum informează prestigioasa publicație lequipe.fr.

Ibrahima Konate nu va lua o decizie definitivă pentru viitorul său înainte de Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, unde va participa alături de naționala Franței.

O pierdere grea pentru Liverpool

Konate a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratuit în favoarea lui Leipzig.

Apărătorul central a bifat 183 de partide pentru Liverpool, pentru care a și marcat de 7 ori. În sezonul curent a strâns 51 de apariții și două goluri în toate competițiile. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 50 de milioane de euro.

Ibrahima Konate a câștigat alături de Liverpool 5 trofee majore: Premier League (2025), FA Cup (2022), Cupa Ligii (2022 și 2024) și Supercupa Angliei (2022).