"Florentino mi-a spus ca viseaza sa il aduca pe Neymar!" Presedintele lui Real l-a vrut pe starul brazilian in GALAXIA Madridului

Unul dintre agentii de incredere ai lui Neymar a dezvaluit conversatia pe care a avut-o cu presedintele lui Real Madrid.

Numele lui Neymar a fost asociat de cateva ori cu cel al lui Real Madrid, insa brazilianul nu a ajuns niciodata sa imbrace tricoul gruparii blanco.

Cu toate astea, unul dintre agentii de incredere ai starului brazilian, Wagner Ribeiro a dezvaluit intr-un interviu pentru Fox Sports diferite conversatii pe care le-a purtat cu presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

"Am fost la Madrid de cateva ori pentru ca obiectivul lui Florentino Perez a fost sa il aduca pe Neymar. Anul trecut, in mai, am fost la el in birou. Mi-a spus ca viseaza sa il transfere pe Neymar", a declarat Ribeiro.

Agentul a asigurat ca echipa si-a pierdut sansa sezonul trecut, iar in ceea ce priveste posibila revenire la Barcelona, Ribeiro a spus: "Cred ca Neymar va ramane la PSG deoarece piata este diferita. Lumea economica a fotbalului se va schimba dupa pauza".

