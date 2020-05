Un antrenor din Ligue 1 este convins ca Barcelona il doreste pe Neymar: "Stiu sigur ca il vor"

Managerul lui Monaco, Roberto Moreno, este sigur ca Barcelona doreste sa il repatrieze pe Neymar.

Vara trecuta gruparea catalana a incercat sa il aduca pe brazilian inapoi langa Messi si Suarez, dar transferul nu a ajuns niciodata la un bun sfarsit.

"In cele din urma, Barcelona trebuie sa aiba cei mai buni jucatori din lume, iar Neymar este unul dintre ei. El este un jucator care poate face diferenta. Stiu sigur ca il vor", a declarat Roberto Moreno pentru El Transistor.

Moreno asteapta cu nerabdare sezonul viitor dupa ce actuala campanie a fost oprita din cauza coronaviruslui.

"Nu ne-a placut pentru ca am ramas in afara copetiilor europene. Dar avem o anumita certitudine, deoarece guvernul francez a extins masurile de interzicere a activitatilor sportive doar pana in iulie. Acest lucru ne permite sa incepem pregatirile in iulie, iar startul campionatului sa fie la sfarsitul lui August", a spus antrenorul lui Monaco.