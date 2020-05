Neymar NU mai merge la Barcelona! Un coleg de la PSG l-a dat de gol! Unde va evolua starul brazilian in sezonul viitor

Un coleg de-ai lui Neymar a vorbit despre situatia starului brazilian.

Transferul lui Neymar la Barcelona ar putea fi pus sub semnul intrebarii. Revenirea starului brazilian la catalani este unul dintre cele mai discutate subiecte in presa internationala, iar actualul sau coechiper de la PSG, Leandro Parades a vorbit intr-un interviu pentru Fox Sports Argentina despre situatia acestuia. Paredes a asigurat pe toata lumea ca Neymar va ramane la PSG, in ciuda zvonurilor din ultimele luni.

Neymar mai mare contract cu PSG pana in 2022, insa brazilianul nu se gandeste sa isi prelungeasca intelgerea. Brazilianul a refuzat ultima oferta venita din partea seicilor de la PSG. Inainte ca pandemia de coronavirus sa afecteze fotbalul, Barcelona se gandea sa achite clauza de reziliere in valoare de 164 de milioane de euro, insa din cauza crizei financiare, planurile catalanilor ar putea fi date peste cap.

